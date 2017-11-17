В первом матче «Прогресс» был очень близок к победе. За три минуты до финального свистка глазовчане выигрывали 4:2. Тренер «Норильского никеля» Александр Соколов принял решение выпустить пятого полевого игрока вместо вратаря. Николай Канивец надел черную вратарскую футболку и через несколько секунд, у боковой бровки приняв мяч, сразу ударил по воротам – 4:3. После такого успеха норильчане вновь при первой возможности заменили вратаря полевым игроком. Очень долго владели мячом, выбирая решающий момент. Глазовчане оказались прижатыми к своим воротам, и последовал удар Сергея Пономарева – гол! Счет 4:4 и 16 секунд до конца матча. Гости еще раз успели устремиться в атаку, рискуя пустыми воротами. Ничья.
На следующий день «Норильский никель» одержал победу со счетом 6:1, но это не значит, что глазовчане выглядели «мальчиками для битья». Также «Прогрессу» удалось открыть счет. Это Андрей Букин убежал в отрыв и с правой бровки пробил мимо выскочившего навстречу вратаря – 1:0. Но уже через 25 секунд был назначен пенальти в глазовские ворота, и Сергей Сытин сравнял счет. Чтобы парировать пенальти, в ворота специально поставили Николая Сергеева, но от ноги вратаря мяч все-таки попал в сетку. Сразу в ворота вернулся Александр Костромин, и минуту спустя мастерским ударом Сытин вынудил вынуть мяч из сетки и Костромина. А затем третий мяч забил Данил Кутузов. Перед перерывом глазовчане сыграли впятером с пустыми воротами. По крайней мере создали два момента, «когда легче было забить, чем не забить» (так сформулировал главный тренер «Прогресса» Евгений Осинцев). Однако точности не хватило – моменты упустили. Тем более во втором тайме гости были готовы к тому, что «Прогресс» продолжит натиск с пустыми воротами. Сергей Сергеев забил четвертый мяч. «Прогрессу» стало некуда отступать. Безошибочно играть против таких техничных игроков из Норильска трудно. Очередная потеря мяча закончилась дальним ударом Сергея Пономарева по пустым воротам – 5:1. Успел Пономарев отличиться и еще раз – 6:1. Под занавес отличный удар нанес глазовчанин Алексей Скрябин, но вратарь гостей был начеку.
Тренер норильчан Александр Соколов поздравил прогрессовцев с 19-летием со дня создания клуба. Добавил, что с интересом следит за воспитанниками из Глазова во всех командах и тем более за теми, кто выступает в «Прогрессе». И тренер глазовчан Евгений Осинцев после матчей сказал, что не может упрекнуть своих подопечных. Было и желание победить, и борьба, и самоотверженность. Правда, в индивидуальном мастерстве лучшим игрокам Норильска уступали. В том числе в таком компоненте, как завершающие удары. С горечью Евгений Осинцев привлек внимание к тому, что команда два с половиной месяца не получает зарплату. Вопреки так сложившимся обстоятельствам футболисты не поникли, продолжают тренироваться (хотя время в спортзалах урезано из-за недоплат) и выкладываться по полной в календарных матчах суперлиги России. Нервозность увеличивается тем, что в недавнее время от финансовых нехваток пострадали такие команды, как «Динамо» (Московская область) и «Дина» (Москва), да и прошлогодний пример питерского «Политеха» удручает. Особенно в такое время чувствуется поддержка глазовских болельщиков. Их боевая группа приезжала в ижевский дворец «Олимпиец» на ничейный матч и своей поддержкой помогла «Прогрессу» вести в счете, но в итоге немного игроки не дотерпели в игровой напряженности. Тем не менее и после этих очковых потерь «Прогресс» продолжает опережать столь сильную команду, как «Норильский никель».
Сейчас глазовчанам предстоят матчи на выезде. В том числе в Новосибирске с «Сибиряком», идущем на втором месте. В Ижевске следующий матч лишь в середине января будущего года.
Фото: vk.com/club37325675
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