В 2009 году зрители международного фестиваля циркового искусства в Ижевске были потрясены номером дрессировщиков слонов из династии Дементьевых-Корниловых. Кульминацией выступления тогда стал невероятный трюк: артистка становилась босыми ступнями на головы двух слонов, и гигантские животные расходились до тех пор, пока девушка не зависала между ними в полном шпагате, - и в этот момент под аркой, образованной ее телом, быстро и ловко проползал третий слон.
Тогда весь зал ижевского цирка встал, аплодируя этому немыслимому номеру, а международное жюри единодушно отдало дрессировщикам главный приз фестиваля. Сейчас этот эффектный и сложный трюк – лишь начало новой, поражающей воображение программы Дементьевых-Корниловых «Инди-Ра».
Время открытий
Это большое авторское шоу наверняка будет вписано в историю современного российского цирка благодаря его технической сложности, жанровому разнообразию и созданной на манеже атмосфере легкости, энергичности, бесконечного приключения. В нем принимают участие артисты, уже отмеченные призами международных фестивалей на разных континентах – клоуны, жонглеры, эквилибристы, дрессировщики, воздушные акробаты. Труппу животных, принимающих участие в программе, молодой дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов в шутку называет «Ноевым ковчегом»: кроме слонов, на манеже работают львы, пантеры, пумы, леопарды, верблюды, лошади, питоны, крокодилы, дикобразы, собаки, обезьяны, тропические попугаи (всего 70 млекопитающих, рептилий и птиц). Хореографические номера для программы поставил Мигель (тренер знаменитого телепроекта «Танцы»), он использовал практически неограниченный диапазон эстетик и стилей: от большого шоу в стиле Лас-Вегаса в пышных страусовых перьях до индийского народного карнавала. Костюмы, созданные для этого циркового спектакля, сделали бы честь любому бродвейскому шоу. Лирические и комические номера не сбивают главную интонацию этой программы: стремительно разворачивающееся приключение, следя за которым, едва успеваешь перевести дух, полное азарта, адреналина, новых впечатлений и представлений о том, что могут творить люди и животные.
Интриги происходящему на арене и под куполом добавляет то, что ничего подобного никто и никогда раньше не видел, - в буквальном смысле. В Ижевске состоялась мировая премьера шоу «Инди-Ра», на подготовку которого ушел почти год. Часть артистов готовила новые номера в Москве, часть – в тех городах, где они работали в это время. Встретились для окончательных репетиций все участники шоу только в ижевском цирке.
По замыслу режиссера-постановщика шоу, народной артистки России Таисии Корниловой, «Инди Ра» - это воплощение захватывающего сновидения. Его видит Инди-Ра – девушка (ее роль играет Анастасия Дементьева-Корнилова) с живым воображением, для которой нет границ между странами и культурами. Яркое сновидение, в котором реалистичность и детальность происходящего соединяются с чем-то невозможным, противоречащим законам физики, переносит ее то в индийскую легенду с танцующими в воздухе божествами, то в альтернативную версию российской истории с дуэлью между двумя Пушкиными, то в дикие леса, где слышен рык хищников и шум крыльев огромных птиц.
Любовь и терпение
Главными звездами программы, конечно, остаются дрессировщики Дементьевы-Корниловы и их слоны – Ранга, Претти, Герда и Марго. Вновь приехала в Ижевск и Нина Андреевна Корнилова – знаменитая дрессировщица, стаж работы с животными которой насчитывает 74 (!) года. Она впервые вошла в вольер к слонам в 16 лет, а сейчас, в 90, ежедневно наблюдает за происходящим за кулисами и на манеже с раннего утра до позднего вечера, полностью контролирует кормление слонов, следит за репетициями и дает ценнейшие советы по дрессуре, после вечерних шоу делает замечания, которые могут улучшить программу. Андрей Дементьев-Корнилов называет ее «наш Сенсей» и говорит, что никто не знает слонов лучше, чем его бабушка.
– Нина Андреевна, неужели вы не во всем доверяете внукам, коли наблюдаете за их работой каждый день?
– Я доверяю им полностью! У них уже очень большой опыт работы со слонами, они справятся и сами. Другое дело, что профессиональный взгляд со стороны иногда способен заметить детали, которые работающий в манеже артист пропустит. И все же я езжу на гастроли не ради контроля, а потому, что слоны дают здоровье и жизненную силу. Без слонов я умру. Они – моя жизнь.
– Чему вы учили детей и внуков, начинавших работать со слонами, в первую очередь?
– Тому, что дрессура – это прежде всего любовь к животному и терпение. Без него – никуда, потому что приходится день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем повторять одно и то же. Я учила слона крутить кольцо на задней ноге полгода! Шесть месяцев практически ежедневных репетиций - у меня уже руки падали плетьми от того, сколько раз я показывала слону, как надо крутить, пока он наконец не понял, чего от него хотят. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что есть трюки, которые получаются за три дня! Например, наш слон так научился играть на губной гармошке – взял ее хоботом и заиграл.
Команда личностей
Проработав со слонами до 80 лет, Нина Андреевна передала их внуку, Андрею Дементьеву-Корнилову, который, несмотря на молодость, уже имеет огромный опыт работы со слонами. Затем к работе с животными подключилась его сестра Анастасия – универсальная артистка, играющая на многих музыкальных инструментах, танцующая и поющая. Каждую из индийских слоних Андрей и Анастасия воспринимают как личность, могут рассказывать о них бесконечно. Анастасия делится своими наблюдениями:
– Ранга – наша звезда, ей 61 год. Герде и Претти – по 27. Герда – этакая чеховская героиня: постоянно в раздумьях, в сомнениях, достоин ли этот несовершенный мир ее особого внимания. А Претти веселая и не слишком любит работать: находит десяток причин, чтобы не репетировать. Но едва она видит зрителей, как вспоминает: она артистка! И тут же с легкостью поднимается на шар и выполняет все остальные трюки. «Малышка» Марго, которая в свои 7 лет весит полторы тонны, – настоящая строптивица с упрямым характером. Если ей не хочется работать, то уговорить ее невозможно. Но когда она в добром настроении, то схватывает все на лету. Марго прекрасно знает, что она всеобщая любимица и обожает внимание. У нее все еще сохранилась детская шерстка на теле, и поэтому хочется ее постоянно гладить и обнимать. Нужно напоминать себе, что она – не просто милый шаловливый ребенок, а животное в полторы тонны весом.
Андрей добавляет:
– Ничего не закаляет нервы лучше, чем работа со слоненком. Тут требуются колоссальное терпение и внимание, нужно все время быть рядом, следить, не болеет ли малыш, чтобы он очень много двигался. Начинается все со знакомства слоненка со взрослыми животными. Когда мы привезли трехлетнюю Марго из Китая, то запустили в вольер к взрослым слонихам. Она подбежала к старшей слонихе Ранге, поздоровалась с ней, а потом подбежала к молодой слонихе Претти, легла у ее передних ног и заснула. Все остальные слоны забросали ее сеном, чтобы скрыть от глаз случайных зевак, и остались рядом, оберегая ее сон. А Претти малышка Марго «назначила» своей мамой. Взрослые слонихи воспитывают ее, прививают правила хорошего тона – если Марго нетерпеливо лезет в кормушку первой, Ранга берет ее за хобот и всем своим видом показывает, что той нужно быть более сдержанной.
Дело на всю жизнь
Когда в 2009 году Дементьевы-Корниловы показали программу, получившую «Золотого медведя», казалось, что добавить к дрессуре слонов уже нечего. Животные выполняли немыслимые трюки, легкость и естественность взаимодействия людей и слонов казались фантастическими. На вопрос, чего он еще хочет добиться в профессии, Андрей Дементьев-Корнилов отвечает:
– Думаю, сегодня нужно уделять больше времени не дрессуре, а изучению слонов, их психики и психологии, характеров, образа мышления, внутреннего мира. Мы думаем о том, чтобы создать большой сафари-парк, где слоны летом могут гулять на природе. Там же можно собрать и других животных, которые долгое время отработали в цирке и «вышли на пенсию». Мне бы хотелось, чтобы это был открытый парк где-то в теплых широтах (Краснодарский край, окрестности Сочи или еще где-то на юге страны), куда смогут приезжать люди со всей страны. Я думаю, мы еще очень многого не знаем об этих удивительных животных. В Таиланде есть слоны, которые, держа кисть хоботом, рисуют других слонов, деревья и цветы. И я не знаю, трюк ли это, какая-то хитрость, или правда, а узнать хочется. Так или иначе, я уверен, что вся наша жизнь будет посвящена этим животным.
Факты
Когда-то у Дементьевых-Корниловых был слон, который вырос таким огромным, что не помещался в фургон-перевозку. Однажды он даже выдавил крышу фургона своей спиной. Возить его на гастроли стало невозможно и пришлось отдать в зоопарк. Современный цирк от подобных проблем уберегает. Анастасия Дементьева-Корнилова рассказывает:
– У наших слонов есть отапливаемые фургоны-слоновозы. Самих слонов при перевозке укутывают в специальные халаты, которые сохраняют тепло, и надевают на ноги огромные валенки. В слоновозах есть еда и вода, и в этих теплых перевозках слоны переезжают из города в город. Если зимой температура опускается до совсем уж критических отметок, для слонов варят согревающий глинтвейн из черного чая с бергамотом, красного вина, корицы и других пряностей. Так что русская зима и постоянные переезды им не страшны.
Фото: Диана КАДЫРОВА
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