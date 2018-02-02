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Волшебная «удочка» для особого ребенка

2 февраля
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В Ижевске завершилось строительство реабилитационного центра.

87a5baad1fdbed4702288f13192cf46c Волшебная «удочка» для особого ребенка

Ещё осенью на территории Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями были высажены голубые ели, можжевельник, западные туи. Можно представить, как в середине мая в аллее будет благоухать сирень. Появилось множество дорожек с разметкой. Вот эта – направляющая разметка, а эта – предупреждает слабовидящих о крае бордюра.

Порадовали тренажеры, на которых можно заниматься и при небольшом морозе. На игровой площадке инвалид-колясочник сможет сам заехать в домик, побыть в нём. Круговые качели низкие, тоже подходят «опорникам». А песочница – на уровне рук колясочников, нагибаться не надо. Приспособлен к ним и лабиринт с сенсорными панелями.

Во дворе реабилитационного центра тихо, спокойно. Оказывается, забор вокруг него не только привлекательный. Он ещё и из материала, поглощающего шум улицы!

Почти два месяца назад, когда я впервые побывала в реабилитационном центре, благоустроенным был только двор, а в самом здании - пыльно, неустроенно: здесь тогда работали отделочники. И вот настал радостный момент: в конце декабря строительные работы были закончены, комиссия приняла здание в эксплуатацию.

Сейчас здесь монтируют технологическое оборудование, расставляют мебель, но уже видно: спокойный и в то же время жизнерадостный интерьер расположит детей к тренировкам, играм-труду, настроит их на успех. Мамам не придётся уговаривать своих дочерей и сыновей пройти реабилитацию в этом центре. Они сами будут сюда проситься!

В течение полугода центр получит лицензии на медицинскую и образовательную деятельность. Очень важно, что дети будут проходить комплексную реабилитацию: им помогут как медицинские работники, так и логопеды, дефектологи, музыкальные работники, инструкторы по труду и другие специалисты. Все занятия – в соответствии с программой реабилитации, рекомендациями врачей.

Конечно же, в новом центре будут использоваться новые реабилитационные технологии. Например, дети смогут заниматься в лечебно-нагрузочном костюме «Адели», в костюме «Атлант». Большие надежды специалисты возлагают на тренажёр «Локомат». С помощью этой роботизированной установки ребёнок будет вырабатывать правильный стереотип ходьбы. Он станет делать это, играя, забывая о боли. Не в каждом регионе есть такая установка.

Водные процедуры тоже современные - душ Шарко, гидромассажные, вихревые ванны и другие процедуры.

В детском реабилитационном центре откроют отделение службы ранней помощи для детей до 3 лет. В нём будут проводить групповые и индивидуальные занятия, причём вместе с родителями. Планируется создать и группу дневного пребывания «Особый ребёнок», где детей подготовят к поступлению в детский сад.

В конце прошлого года новый реабилитационный центр посетил Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он посмотрел, в каком состоянии сдаётся объект, побеседовал со строителями и работниками центра.

– Этим проектом я жил с первых дней работы в Удмуртии, - признался Александр Владимирович. - Долгострой, начинал его ещё Александр Александрович Волков совместно с Михаилом Сафарбековичем Гуцериевым. Были сложности с финансированием. Я благодарен министру труда и социальной защиты России Максиму Анатольевичу Топилину. Он поддержал нас, помог с федеральными средствами. Михаил Сафарбекович выделил частные средства. Были очень жёсткие условия соглашения. Но мы справились. Стоит отметить слаженную работу всех участников строительного процесса и отдельно генерального подрядчика - это Главное управление строительства № 8, которое сделало практически невозможное.

Глава заверил, что к 1 июня 2018 года реабилитационный центр заработает в полную силу. А до этого специалисты закупят и установят необходимое оборудование, решат вопросы с лицензиями, обучат персонал. Реабилитация – это та удочка, с помощью которой дети научатся ловить рыбу в чистой воде желаний, помыслов, научатся себя обслуживать, а в будущем - и обеспечивать, станут полноправными членами общества.

ФОТО: Пресс-служба Главы республики

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В течение года здесь смогут пройти реабилитацию1600 детей, а единовременно в центре будут находиться 155 ребят. Стоимость объекта с учётом комплектации самым современным оборудованием - более 700 миллионов рублей. Реабилитационный центр построен на деньги из республиканского и федерального бюджетов, а также за счёт средств некоммерческой благотворительной организации «Благотворительный фонд «САФМАР». Учредителем фонда является ПАО НК «Русснефть».

Детям в возрасте до 18 лет, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, и семьям, в которых эти дети растут, будет оказана социально-медицинская, социально-психологическая и социально-педагогическая помощь. Своевременная реабилитация позволит детям подготовиться к учёбе, труду, адаптироваться в обществе.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
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вопрос 24 мая 2016
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вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
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