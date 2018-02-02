Школьный автопарк Удмуртии пополнился ещё 9 новыми автобусами Передача ключей от новых машин состоялась сегодня на территории компании «Интерпартнёр». Свидетелями ...

Учёба до первой звезды. В ижевских школах не хватает 10 тысяч учебных мест В новом учебном году в республиканском лицее-интернате в микрорайоне «Столичный» Ижевска откроют четы...

Программа настоящего и будущего. Более 100 школьников со всей Удмуртии покажут своё профессиональное мастерство С 24 по 26 января в Ижевске пройдёт JuniorSkills - чемпионат, в котором примут участие школьники от 1...