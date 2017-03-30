Расставание с головным убором воспринимается как пытка для нашей чувствительной женской психики. После зимы волосы находятся в плачевном состоянии. Они тусклые, ломкие и слабые. Холода и морозы, нехватка витаминов и солнца сделали их не очень привлекательными. Разглядывая свою шевелюру в зеркале, я начинаю грустить. Это не волосы, а копна соломы. Как же так? Мои волосы должны привлекать восхищенные взгляды и поражать своим блеском и силой. Но, увы, до Рапунцель мне еще далеко. Я решаю принять серьезные меры по восстановлению собственных волос.
Сейчас салоны предлагают множество услуг по уходу за волосами. Некоторые процедуры направлены на лечение, другие - на восстановление, а какие-то придают волосам объем. А названия какие мудреные: флисинг, кератиновое выпрямление, ботокс, коллагеновое насыщение. В общем, человек, который никак не связан с парикмахерским искусством, вряд ли поймет, что и для чего. Я решила узнать о пользе программ ухода за волосами, а заодно опробовать новейшие технологии на себе.
Площадкой для моих экспериментов стала мастерская красоты «BeautyCо» (Бьютико). Мастера подробно рассказали мне о самых эффективных инновациях в сфере красоты.
Если у девушки вьющиеся локоны, то она обязательно захочет их выпрямить. И тут на помощь приходит биксипластия (кератиновое выпрямление). Это сложная процедура, горячей обработки. Конечный результат будет зависеть от правильной технологии и мастерства.
– На кератин идут те, кто хочет вернуть себе прямые гладкие волосы после химической завивки или если у клиентки сильная кудрявость от природы, - рассказывает мне технолог Ксения. - Нужно вымыть голову шампунем глубокой очистки, чтобы раскрыть чешуйки волоса, затем нанести маску, выдержать определенное время, просушить феном и обработать волосы горячим утюжком, потом волосы опять промываются и сушатся.
Кератин – это белок, из которого состоят волосы, ногти, кожа. Со временем он теряет свои свойства от постоянного воздействия феном, частого окрашивания. Насыщение этим полезным компонентом возвращает волосам блестящий, ухоженный вид.- Ботокс для волос выполняет практически те же самые функции, что и кератиновое выпрямление.
– Многие путают эту процедуру с косметологией. Ничего общего с уколами красоты нет, - улыбается Ксения. - Наносим состав и обрабатываем пряди горячим утюжком. Этапы те же самые, что у кератинового насыщения. Но в данном случае у нас нет задачи выпрямить волосы. Мы приводим их в порядок. Часто клиентки приходят и говорят нам: хочу кератиновое выпрямление. Мы смотрим на состояние волос и понимаем, что нет смысла проводить эту процедуру, потому что волосы и так прямые. В таком случае советуем другие способы ухода.
– А что подойдет моей шевелюре? Мастер тщательно осматривает структуру.
– Состояние волос неплохое. Вам подойдет коллагеновое насыщение, - звучит вердикт. - Эта процедура хороша для всех типов волос. Различают несколько видов коллагенового насыщения: холодное и горячее обертывания, ультразвуковая обработка. Эффективнее совместить сразу несколько видов. Проверим в действии?
Мне нанесли маску, которая очень приятно пахнет, затем надели колпак и держали основную массу волос под струей теплой воды. Ксения высушила мои локоны и стала обрабатывать их ультразвуковым утюжком. В Ижевске подобный метод практически не используется. Мастерская красоты «BeautyCо» - настоящий законодатель мод в республике.
– Многие думают, что утюжок горячий, пугаются его, ведь он так странно светится, - улыбается мастер.
После того как мне высушили волосы, я замечаю, что пушистость ушла, цвет стал насыщеннее, а как блестят мои локоны! Такую красоту грех прятать под шапку.
Здоровье поддержали, волосы привели в порядок, и результат налицо – светящиеся глаза и улыбка.
Анна, директор мастерской красоты «BeautyCо»:
– Наша миссия - дарить людям хорошее настроение в любое время суток. Неважно, в каком настроении вы зайдете к нам в салон, выходить из него вы всегда будете с улыбкой на лице. Мы окажем вам не просто услугу, мы подарим прекрасное душевное состояние и улучшим ваше самовосприятие как красивого человека, который любит себя. Иногда для поднятия жизненного тонуса необходимо поменять прическу или покрасить волосы в другой цвет. И тогда мы получаем этот долгожданный кусочек счастья. Недаром наш слоган: «Будьте счастливы – меняйтесь к лучшему!». Кстати, в нашей мастерской можно не только покрасить и постричь волосы, но и сделать маникюр, педикюр, шугаринг, ламинирование ресниц, а также получить консультацию и услуги косметолога. Мы оказываем полный спектр услуг.
Адрес салона «BeautyCо»: г. Ижевск, ул. Пушкинская 283. Тел: 24-25-24
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