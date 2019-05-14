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Волонтёрский меддесант в Малопургинский район

13 мая
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В конце апреля в деревню Нижнее Кечёво Малопургинского района приехали волонтёры. Восемь студентов Ижевской медакадемии, участники проекта «#ДоброВСело» провели приёмы в местном фельдшерско-акушерском пункте, мастер-классы по скандинавской ходьбе для учеников и педагогов средней школы, лекции о здоровом питании.

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be %d0%b2 %d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be Волонтёрский меддесант в Малопургинский район

Проект «#ДоброВСело» в этом году стартовал 20 апреля. Он был инициирован Всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики» при поддержке Минздрава России и Росмолодёжи. Он проходит уже второй раз и в этом году должен быть более масштабным. Проект реализуется в рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», входящего в национальный проект «Демография».

Бригады медицинских специалистов и волонтёров планируют побывать в 1300 ФАПах по всей России, на треть больше, чем в прошлом году. Официально «#ДоброВСело» будет работать до 31 октября 2019 года. В Удмуртии акция завершится 26 октября выездом в Пальниковский ФАП Завьяловского района. Всего же в Удмуртии волонтёры-медики побывают в 20 фельдшерско-акушерских пунктах Воткинского, Завьяловского, Малопургинского, Сарапульского и Якшур-Бодьинского районов. Первый выезд состоялся в Болгуринский ФАП Воткинского района, затем волонтёры побывали в Мостовинском ФАПе Сарапульского района. Выезд в Нижнее Кечёво – третий в этом году.

– В Кечёвском поселении живёт более 600 человек. В Нижнем Кечёво 365, – рассказывает главный врач БУЗ «Малопургинская районная больница» Наталья Зямаева, – далеко не все могут попасть в районную больницу. До райцентра около 20 километров, и единственное средство до него добраться – попутка, если нет своего транспорта. Поэтому такие акции – серьёзное подспорье. Параллельно мы проводим диспансеризацию. Бывает, что помогают волонтёры и в благоустройстве. Вот в прошлом году у нас и перекопали грядки, и покрасили заборы, и помыли окна.

Для самих волонтёров такие акции, прежде всего, опыт. В Нижнее Кечёво приехали шестикурсники лечебного факультета. Многие из них городские жители, однако их не напугала сельская действительность.

– Такие поездки в районы, прежде всего дают опыт, возможность применения своих знаний на практике, – рассказывает участник проекта Диана Дарина, – Я занимаюсь волонтёрской деятельностью в течение года. Сама из Набережных Челнов, и для меня было не совсем обычно приехать в село и помогать врачам в оказании различных услуг пациентам.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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