Помогать, развивать, способствовать. В Граховском районе стараются идти в ногу со временем **На прошлой неделе Глава Удмуртии Александр Бречалов побывал в Граховском районе. В селе Старая Игра...

Как сделать село привлекательным для жизни **Эту и другие проблемы обсуждали в Ижевске на Межрегиональном экономическом агрофоруме «Устойчивое р...

Тракторный биатлон на общее благо. Воткинцы показали, что и в сельской глубинке может быть интересно зрителю **В окрестностях села Большая Кивара 16 марта было неожиданно многолюдно. Здесь собрались селяне на «...