Более 350 «Волонтеров Победы» из 85 регионов страны съехались в Московскую область на III Съезд Всероссийского общественного движения. «Волонтеры Победы» из Удмуртии в составе делегации из 7 человек также принимают участие в этом масштабном мероприятии.
В рамках съезда волонтеры подведут итоги работы за прошедший год и утвердят план на следующий.
В 2017 году «Волонтеры Победы» традиционно станут соорганизаторами таких акций, как «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Свеча памяти» и другие, обеспечат волонтерское сопровождение Парадов Победы и шествия «Бессмертного полка» в городах России. Также волонтеры планируют продолжить организацию и проведение Всероссийских исторических квестов. Удмуртия на протяжении всего 2016 года приняла участие в большинстве Всероссийских акций и квестов.
В 2017 году «Волонтеры Победы» вместе с «Российским движением школьников» проведут «космический квест», посвященный 56-летию первого полета человека в космос. Добровольцы и школьники познакомятся с российскими космонавтами, по рассказам которых будет написан сценарий квеста.
В рамках съезда в течение четырех дней участников также ждут насыщенная образовательная и внеучебная программы: волонтеры изучат законодательные аспекты благоустройства памятников, особенности работы с пожилыми людьми и ветеранами, узнают о современных форматах сохранения исторической памяти.
Кроме того, на съезде пройдет важное мероприятие в рамках Всероссийского проекта «Слово Победителя». Добровольцы запечатают в «капсулы памяти» письма и видеообращения ветеранов Великой Отечественной, Героев Советского Союза и Российской Федерации к будущим поколениям. Эти материалы волонтеры собирали в течение нескольких месяцев. Раскрыты они будут в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Результатом совместной работы волонтеров и экспертов съезда станут дорожные карты по организации направлений деятельности Движения, которые будут опубликованы и доступны на сайте волонтерыпобеды.рф.
Фото: волонтёрыпобеды.рф
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