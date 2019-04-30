Под внимательным взглядом олимпийского чемпиона Александра Савина прошёл заключительный тур в Ижевске среди мужских волейбольных команд высшей лиги «Б». В данном случае олимпийский чемпион являлся инспектором. Мягко говоря, кандидатов в сборную страны он не увидел, но отметил, что для местной аудитории накал борьбы представлял интерес.
Ижевская команда «ИжГТУ-Динамо» среди шести команд заняла четвёртое место. Честно говоря, были надежды на третье, но их перечеркнули волейболисты Сахалина. Команда «Элвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск) неоднократно бывала в Ижевске, но матч 20 апреля перекрыл впечатлениями все прежние игры между этими командами. Ижевчане уверенно выиграли две первые партии, но всё-таки затратили на это много физических сил. Сахалинская команда проявила собранность и взяла верх в следующих двух партиях. На тай-брейк обе команды вышли с решимостью набрать победные 15 очков, но обе стороны так дорожили каждым разыгрываемым мячом, что «короткая» партия длилась до счёта 26:24 в пользу ижевчан.
Развязка была отложена до последнего дня. Сахалинцы на удивление легко выиграли у «Кристалла» (Воронеж). Это обеспечило им выход на третье место, а воронежцы стали серебряными призёрами. Право выхода в высшую лигу «А» с первого места завоевала команда «Владимир» из одноимённого города. Кстати, в ней на позиции либеро выступал в этом сезоне воспитанник ижевского волейбола Алексей Кузьмин. В команде-победительнице он держится увереннее, чем в прошлые сезоны среди ижевских динамовцев. Прямо-таки как старшина среди новобранцев.
Ижевская команда под руководством Александра Грекова была усилена игроками из Сургута. Удалось наставнику добиться сплочения команды, и она действовала как единый организм. В том числе и на завершающий матч выходили с большим желанием победить, хотя эта победа могла лишь «подсластить пилюлю» (всё равно по дополнительным показателям на третье место выходили сахалинцы). Но и команде «Магнитка-Университет» требовалось, что называется, сохранить лицо перед возвращением в Магнитогорск. Все четыре партии завершились с минимальным разрывом в два очка, при этом «Магнитка» одержала победу – 3:1, это позволило южноуральцам обогнать в турнирной таблице южную команду «Динамо-МГТУ» (Майкоп).
В торжественной процедуре награждения волейболистов медалями участвовал ректор ИжГТУ Валерий Грахов. Один из старейшин вузовского волейбола Владимир Лукин отметил прогресс сегодняшней ижевской команды. В финальную стадию турнира высшей лиги «Б» ижевчане вышли после 13-летнего перерыва. Во многом это заслуга тренера Александра Грекова. Зрители обратили внимание, что он из нового поколения тренеров, которые в шаге от площадки полностью поглощены игрой и смотрятся, как седьмой игрок, выступающий без замен. Вскоре исполнится год, как Александр Греков пришёл в команду, и он настроен добиваться вместе с ней более существенных достижений.
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