В туре, состоявшемся в Череповце, как сообщалось ранее, ижевские волейболистки потерпели пять поражений. С теми же соперницами «Италмас-ИжГТУ» встретился в Иркутске. Здесь 17 апреля им удалось выиграть со счётом 3:2 у команды «Брянск».
Эта победа оказалась единственной. Кроме того, в тот же день стало известно, что ижевская команда заключила договор о сотрудничестве с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово». В городе Одинцово большие волейбольные традиции. И если новичков из Подмосковья будут посылать на игровую практику в ижевскую команду, то это поспособствует росту мастерства и сделает более сильным «Италмас-ИжГТУ». Завершился тур в Иркутске 21 апреля проигрышем ижевчанок череповецкой «Северянке-2» со счётом 0:3.
Несмотря на отрицательный результат в финальном турнире, надо признать, что команда под руководством главного тренера Алексея Промышленникова в этом сезоне порадовала болельщиков бескомпромиссной и эмоциональной игрой в течение сезона. И этот сезон явился шагом вперёд в развитии «Италмаса-ИжГТУ» и его продвижении на чемпионате России.
Кроме того, девушки из этой команды в играх на чемпионате Удмуртии и в студенческих соревнованиях помогают повышать уровень волейбола в республике в целом.
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