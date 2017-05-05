В преддверии 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие и совет ветеранов войсковой части побывали в гостях у ветерана-фронтовика, старшины в отставке Василия Александровича Седлова.
В теплой обстановке ветеран рассказал о том, как попал на фронт, проходил службу и воевал. Для Василия Александровича война завершилась уже после Победы - он участвовал в освобождении Южного Сахалина от войск милитаристской Японии.
Военнослужащие поблагодарили 98 летнего ветерана за гостеприимство, поздравили с наступающим Днем Победы, пожелали ему здоровья, вручили цветы и ценный подарок.
Пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ
Фото: Пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ
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