Кузьма Тимофеевич Лихачёв свою трудовую деятельность начал в Юкаменской средней школе учителем физкультуры.
С 1933 по 1936 год служил в Красной армии, в 24—м железнодорожном полку войск НКВД в городе Грозный. Был участником армейских операций на Северном Кавказе по борьбе с врагами советской власти. Прошёл обучение в военном училище младшего командирского состава.
Отслужив три года, вернулся в родную школу и продолжил работу преподавателем физкультуры и военного дела.
В 1939 году, когда у границ страны опять сгустились тучи, Кузьму Тимофеевича, как наиболее спортивно подготовленного, с военным образованием вновь призывают на армейскую службу. Попадает наш земляк в 105—й легко—лыжный добровольческий батальон, который направляют на Финский фронт. На советско—финской войне Кузьма Лихачёв с января 1940 года по январь 1941—го.
Великая Отечественная война застала Кузьму Тимофеевича на курсах политработников при политотделе Забайкальского военного округа.
После их окончания он был направлен в 525—й запасной зенитно— артиллерийский полк, расквартированный в Чите, на должность замполита батареи.
В 1942 году Лихачёв переходит на службу в органы безопасности. После шести месяцев подготовки в школе работников особых отделов НКВД при особом отделе НКВД Забайкальского фронта назначается на должность оперуполномоченного Особого отдела НКВД 7—й учебной автобронетанковой школы.
В апреле 1943 года Кузьму Тимофеевича, как кадрового опытного офицера, направляют оперативно обслуживать третью гвардейскую артиллерийскую дивизию в должности старшего оперуполномоченного Отдела контрразведки ГУКР НКО СССР Смерш Западного фронта.
После тяжелого ранения в голову и частичной потери зрения, последовавшей затем инвалидности в декабре 1943 года старший лейтенант Кузьма Тимофеевич Лихачёв был направлен в тыл, в Отдел военной контрразведки СМЕРШ для оперативного обслуживания 2—го Ленинградского военного училища, эвакуированного в город Глазов.
Кузьма Тимофеевич демобилизовался в 1948 году. Вернулся в родное село Юкаменское. Работал помощником директора по административно—хозяйственной части Юкаменской средней школы, проводил большую воспитательную патриотическую работу со школьниками.
Указом Президиума Верхового Совета СССР от 16.04.1948 года награжден орденом Красной звезды за заслуги в боевых операциях. В 1946 году награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Служба в режиме необходимости.
По стопам Кузьмы Тимофеевича пошёл его сын — Анатолий Кузьмич Лихачёв. В звании гвардии полковника он демобилизовался в 1991 году и с Дальнего Востока приехал в родную Удмуртию.
Даже знакомство с послужным списком младшего Лихачёва захватывает дух: куда только ни направляло его руководство, какие только армейские и жизненные трудности не пришлось ему испытать! Теперь ветеран живёт в Ижевске, воспитывает внуков и частенько вспоминает свой жизненный путь. А жизнь он любит!
В 1959 году Анатолий поступил в Омское высшее общевойсковое командное училище. Успешно его закончив, в звании лейтенанта служил в должности командира стрелкового взвода в первом армейском корпусе Туркестанского военного округа.
В 1964 году, в период обострения политической и военной обстановки на советско—китайской границе, добровольно изъявил желание служить в пограничных войсках именно на границе с Китаем. По решению командования Анатолий Кузьмич был направлен на должность заместителя начальника 8—й пограничной заставы 30—го погранотряда Восточного пограничного округа.
Командование, заметив в молодом офицере боевую хватку, бесстрашие, умение работать с людьми, концентрировать своё внимание на главном в сложившейся боевой ситуации, направило его на военные сборы по подготовке оперативного состава Особого отдела КГБ СССР при Особом отделе КГБ СССР по Туркестанскому военному округу в Ташкенте. С 1965 по 1967 год в звании старшего лейтенанта органов госбезопасности он служил в должности оперуполномоченного Особого отдела КГБ СССР по 30—му пограничному отряду Восточного пограничного округа.
За заслуги в организации охраны государственной границы ему досрочно присваивают звание капитана. Анатолий Кузьмич, понимая, что для успешной службы в такой сложной, но необходимой Родине военной области мало только самообразования и интуиции, поступает в 1967 году на заочное отделение Высшей Краснознаменной школы КГБ СССР и в 1972 году успешно её оканчивает, совмещая годы учёбы со службой.
Дисциплинированность, высокие боевые качества капитана Лихачёва были отмечены командованием, и Анатолий Кузьмич в 1970 году направляется для прохождения службы в должности старшего оперуполномоченного КГБ СССР по 19—му корпусу ПВО 4—й отдельной Армии ПВО.
Через год Лихачёв становится старшим оперуполномоченным Особого отдела КГБ СССР по Уральскому военному округу. Это не только высокая должность, большие полномочия, но и ответственность и за свои действия, и за действия огромного Уральского военного округа – кузницы не только военных кадров и вооружения, но и сосредоточение военной науки. Всё это нужно было охранять и защищать.
Анатолию Кузьмичу присваивается очередное воинское звание майора и вручается новое назначение — на должность заместителя начальника Особого отдела КГБ СССР по Челябинскому гарнизону Уральского военного округа, где он прослужил с 1973 по 1974 год.
В 1974 году руководство военной контрразведки было озабочено задачей особой сложности по организации охраны государственной тайны и оперативной защиты от иностранных разведок экспериментальной трубопроводной бригады, сформированной в Уральском военном округе. Личным составом и техникой бригада была укомплектована по штатам военного времени. Начальником Особого отдела КГБ бригады был назначен майор Лихачёв. По нормативам военного времени бригада передислоцирована в Забайкальский военный округ на границу с Монголией, где и были проведены её полные боевые испытания. Бригада с поставленной задачей справилась. Весомый вклад в выполнение поставленной задачи внесли военные контрразведчики Особого отдела КГБ бригады. Руководством страны за выполнение важного задания в 1974 году Анатолий Кузьмич был награжден медалью «За безупречную службу» 2—й степени, а приказом монгольского командования — медалью «30 лет победы над милитаристской Японией».
С присвоением очередного воинского звания подполковника Лихачёва назначают на должность начальника Особого отдела КГБ СССР по Пермскому гарнизону, где он служил с 1974 по 1979 год. За добросовестное исполнение присяги и воинского долга Анатолию Кузьмичу была объявлена благодарность председателя КГБ СССР.
По направлению командования в 1978 году учился на курсах повышения квалификации руководящего состава Особого отдела КГБ СССР дивизионного звена в Академии ФСБ России в городе Новосибирске, затем направлен в Группу советских войск в Германии. С 1979 по 1983 год служил в должности начальника Особого отдела КГБ СССР 39—й МСД 8—й Гвардейской армии ГСВГ. Это был очень ответственный участок службы, требующий мобилизации всех внутренних сил, за которую Анатолию Кузьмичу руководством КГБ СССР в 1981 году была объявлена благодарность, а в 1982 году по приказу по КГБ СССР генерала армии Юрия Андропова вручена письменная личная благодарность «За проявление инициативы и настойчивости при выполнении оперативно – служебных задач». Указанные поощрения говорят о высоком боевом накале и значимости выполняемых задач по защите государственных интересов от спецслужб иностранных государств. Анатолию Кузьмичу присвоили очередное воинское звание полковника.
Приказом Министерства вооружённых сил ГДР за совместное успешное выполнение задания по защите государственных интересов ГДР в 1980 году Анатолий Кузьмич награждён медалью «Артура Беккера».
Так судьба, не считаясь ни с желанием военного, ни с другими обстоятельствами жизни, носит их по белу свету в режиме необходимости.
Закончил военную службу гвардии полковник Анатолий Кузьмич Лихачёв в 1991 году в должности заместителя начальника Особого отдела КГБ СССР по 5—й общевойсковой армии Дальневосточного округа.
Сейчас за многолетнюю добросовестную службу в наградном багаже Гвардии полковника Лихачева числятся ценные подарки, полученные им грамоты, благодарности и медали СССР. На военном кителе Анатолия Кузьмича достойное место занимают нагрудные знаки КГБ СССР.
Заслуги ветерана военного контрразведчика помнят и сегодня.
Приказом директора ФСБ России генерала армии А. Бортникова от 04.07.2017 года гвардии полковник в отставке Анатолий Кузьмич Лихачёв отмечен благодарностью «За вклад в обеспечение безопасности Отечества и в связи со 100—летием образования органов государственной безопасности».
Так Родина чтит своих сынов, верой и правдой, не щадя живота своего, служивших на её охране и защите.
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