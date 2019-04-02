В предстоящую субботу, 6 апреля, в Ижевске пройдёт первая республиканская военно-медицинская эстафета. Свои профессиональные навыки покажут студенты республиканского медколледжа и ученики медклассов школ.
Участникам предстоит пройти несколько этапов эстафеты: бег 100 метров, разборка и сборка автомата Калашникова, полоса препятствий, огненный рубеж, оказание первой помощи пострадавшему в условиях ЧС. Соревноваться друг с другом будут 5 команд по 5 человек.
Для зрителей и болельщиков будет организована насыщенная познавательно-развлекательная и медико-профилактическая программа, сообщает пресс-служба города.
Волонтеры-медики проведут мастер-класс по оказанию первой помощи и соберут информацию для социологического исследования. Специалисты-медики расскажут о гигиене полости рта, а также проведут диагностические мероприятия по профилактике и раннему выявлению заболеваний.
Показательные демонстрационные учения по действиям экстренных служб при ликвидации дорожно-транспортного происшествия проведут сотрудники Главного управления МЧС России по Удмуртии.
Мероприятие пройдёт с 13.00 до 16.00 часов в парке им. С.М. Кирова. На площадке у центрального входа в парк будут развернуты выставочные экспозиции современного медицинского оборудования концерна «Аксион» и представлены современные образцы пожарно-спасательной техники и вооружения. Рядом развернётся полевая кухня, где желающие смогут попробовать кашу.
Фото: pressfoto.ru
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