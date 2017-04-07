Есть где себя проявить
В апреле начался весенний призыв на срочную службу, но заметен он станет со второй половины апреля, когда начнутся отправки в войска. Военный комиссар Удмуртской Республики Александр Комлев считает, что по 30 процентов призывников будут отправлены в апреле, мае и июне. Все должны прибыть в войсковые части до 8 июля. Военком рассказал и о других подробностях весеннего призыва.
Медицинские комиссии пройдут 8000 человек призывного возраста, а призваны на срочную службу будут чуть больше 1100 человек. Это граждане 1990-1999 годов рождения.
Главное новшество этого года – отсрочки для учащихся. Если студенты вузов и техникумов учатся в заведениях, имеющих государственную аккредитацию и получают специальности, тоже имеющие государственную аккредитацию, то они получают отсрочку до окончания учебы.
В этот раз больше, чем обычно, новобранцев начнут службу за пределами Центрального военного округа. Казалось бы, это дальше от дома, но не спешите с выводами. Иркутская область относится к Центральному округу, но до нее дальше, чем, например, до западных областей России. Да и до некоторых южных территорий страны путь покороче. Известно, что будущие моряки будут направлены в Калининград и Севастополь.
В большинстве своем призывники отправятся к местам службы в обычных пассажирских поездах. Для двух команд предусмотрены самолеты и еще две команды поедут воинскими эшелонами. Не надо думать, что это старорежимные теплушки. В воинских эшелонах теперь и вагоны-рестораны есть, хотя правильней их называть вагонами-столовыми, так как меню там обычное армейское.
Много разговоров в свое время было об альтернативной службе. По большому счету, и спорить было не надо. Этой весной на альтернативную службу намечены четыре человека. Если со здоровьем у них все будет нормально, то они поступят в распоряжение ижевских Центров социального обслуживания населения и в Первую республиканскую больницу (в качестве санитаров).
На всех новобранцев в военкомате оформляются электронные карты. Здесь же парни переоденутся в повседневную армейскую форму. Опыт показывает, что в войсках они чаще будут носить полевую форму, которую получат уже на месте службы.
Психологи в военкоматах придирчиво выявляют девиантное поведение молодых людей. Психические расстройства в структуре заболеваемости занимают сейчас 14 процентов. Заботит врачей, что на первое место вышли болезни кровообращения (22 процента) – это чаще всего гипертония. Александр Комлев считает, что заслуга медицинских работников в том, что только два солдата за прошлый год были возвращены домой из-за болезней. К сожалению, есть такие болезни, которые трудно выявить в юношеском возрасте.
Александр Комлев назвал неправильными устоявшиеся выражения «дедовщина» и «уклонисты». Он считает, что вещи надо называть своими именами. То есть – армейское хулиганство и преступления. С ними надо разбираться по закону. Точно так же одно из преступлений – уклонение от воинской службы. За год такие наказания должны были почувствовать 35 граждан, не явившихся по повестке без уважительной причины. Некоторые из них наказаны, других еще ожидает судебное разбирательство. Надо признать, что кто-то просто отделался испугом. А в целом призыв, несмотря ни на что, состоится, и мы желаем парням достойной службы. В армии сейчас гораздо больше полевой и огневой подготовки и участия в учениях разного ранга. Есть в чем себя проявить.
Фото: kazanfirst.ru
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