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Военком Удмуртии проведет личный прием граждан

26 апреля
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3667dac898c21216031aa2e84f043e64 Военком Удмуртии проведет личный прием граждан

В четверг, 27 апреля, в приемной Президента Российской Федерации в Удмуртской Республике с 10 до 12 часов личный прием граждан проведет военный комиссар Удмуртской Республики Александр Комлев. Запись на прием ведется по телефону 631- 683.

Кроме того, жители республики могут обратиться по вопросам призыва на «горячую телефонную линию». звонки будут приниматься 27 апреля с 10 до 12 часов по телефону 631- 687. На обращения граждан ответят представители Военного комиссариата Удмуртии.

Фото: susanin.news

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