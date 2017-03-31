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Водолазы в Ижевске начали обследование затопленного коллектора в Первомайском районе

31 марта
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В проблему погрузились с головой

В Ижевске водолазы начали обследование затопленного коллектора в Первомайском районе, расположенного в районе ул. Щедрина. Напомним, его строительство было начато еще в 80-е годы прошлого столетия. Предполагалось, что сооружение сможет защитить от вешних вод улицы Магистральную, Партизанскую и Щедрина.

Как рассказал начальник МКУ «Служба городского строительства» Сергей Белослудцев, коллектор проложен под улицей Щедрина на глубине 20 метров, по проектной документации имеет протяженность 533 метра. В связи с отсутствием финансирования его строительство было заморожено, и на протяжении 30 лет объект был законсервирован и затоплен водой.

В настоящее время началось обследование коллектора. Если недостроенный с советских времен объект окажется в рабочем состоянии, будут прорабатываться варианты его использования. Параллельно обсуждается возможность строительства нового коллектора протяженностью 800 метров. Оба проекта будут рассматриваться с точки зрения технико-экономической целесообразности, чтобы выбрать наиболее оптимальное решение.

– Если увидим, что есть перспектива для восстановления конструкции, то будем решать вопрос по откачке воды и отправлять туда специалистов не только для визуального осмотра, но уже с приборами для технического обследования. После этого будем считать, в какую сумму обойдется ремонт. От стоимости работ будет зависеть - прокладывать в этом районе новый коллектор или восстанавливать уже имеющийся. До конца этого года мы должны завершить проектные работы, чтобы в 2018 году приступить к строительству, - сказал Сергей Белослудцев.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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