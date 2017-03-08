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Водителей в Удмуртии ждут массовые проверки

7 марта
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I (6) Водителей в Удмуртии ждут массовые проверки

В предпраздничный день - с 7 на 8 марта - на территории Удмуртии пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия направлены на выявление и пресечение фактов управления транспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения, не имеющих права управления, либо лишенных такого права, сообщают в Управлении ГИБДД МВД по УР.

В Госавтоинспекции водителей просят отнестись с пониманием к профилактической деятельности, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, в минувшие праздничные выходные - с 22 по 27 февраля - сотрудники ГИБДД на дорогах Удмуртии задержали 128 нетрезвых водителей.

Фото: news-r.ru

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