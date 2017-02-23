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Водителей в Удмуртии в праздничные дни ждут массовые проверки

22 февраля
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I (1) Водителей в Удмуртии в праздничные дни ждут массовые проверки

С сегодняшнего дня в Удмуртии начинаются массовые проверки водителей. Продолжатся они вплоть до понедельника, 27 февраля.

Профилактическое мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов управления транспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР. Соответствующее распоряжение подписал Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Удмуртской Республики.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствие с пунктом 63 Приказа МВД России от 2 марта 2009 года № 185 "Об утверждении Административного регламента МВД России исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения" основанием к остановке транспортного средства сотрудником является проведение специальных мероприятий, связанных с проверкой специальных мероприятий транспортных средств, перемещающихся в них лиц и перевозимых грузов (на основании распорядительных актов руководителей органов внутренних дел, органов управления Госавтоинспекции).

Сотрудники ГИБДД просят водителей отнестись с пониманием к профилактической деятельности, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Фото: riabir.ru

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