С сегодняшнего дня в Удмуртии начинаются массовые проверки водителей. Продолжатся они вплоть до понедельника, 27 февраля.
Профилактическое мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов управления транспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР. Соответствующее распоряжение подписал Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Удмуртской Республики.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствие с пунктом 63 Приказа МВД России от 2 марта 2009 года № 185 "Об утверждении Административного регламента МВД России исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения" основанием к остановке транспортного средства сотрудником является проведение специальных мероприятий, связанных с проверкой специальных мероприятий транспортных средств, перемещающихся в них лиц и перевозимых грузов (на основании распорядительных актов руководителей органов внутренних дел, органов управления Госавтоинспекции).
Сотрудники ГИБДД просят водителей отнестись с пониманием к профилактической деятельности, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
Фото: riabir.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.