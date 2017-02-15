В связи со сложными погодными условиями - а именно, плохой видимостью, обильными снегопадами и метелями - Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах.
При выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП, напоминают в Управлении ГИБДД.
– Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, - говорится в сообщении ведомства.
Будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций!
Фото: news.mail.ru
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