Главная » Водитель «УАЗ Патриот» погиб в столкновении с КАМАЗом в Глазове

Водитель «УАЗ Патриот» погиб в столкновении с КАМАЗом в Глазове

23 декабря
0
664f85147352949ad0becea72e57f00b Водитель «УАЗ Патриот» погиб в столкновении с КАМАЗом в Глазове

Дорожная авария, произошедшая накануне в Глазове, унесла жизнь профессионального водителя.

По информации Отдела ГИБДД г.Глазова, ДТП произошло в четверг, 22 декабря, около 14 часов на ул. 2-я Набережная. Водитель автомобиля «УАЗ Патриот», мужчина 1955 г.р., не справился с рулевым управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с груженым «КАМАЗом» под управлением мужчины 1971 г.р. жителя села Пудем Ярского района.

От полученных травм водитель автомобиля «УАЗ Патриот» скончался на месте происшествия. Водитель большегруза не пострадал.

В ГИБДД отмечают, что погибший работал водителем в ООО «МИНК», его водительский стаж составлял 39 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: в условиях зимнего периода, когда на проезжей части образуется снежный накат и наледь, водитель должен заранее выбрать для себя такую скорость движения, которая позволит ему в любой момент при обнаружении препятствия остановить транспортное средство. Необходимо помнить, что скорость движения зимой не должна быть такой же, как в летний период, прежде всего ввиду изменения сцепных качеств проезжей части.

Фото:/vk.com

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо