Дорожная авария, произошедшая накануне в Глазове, унесла жизнь профессионального водителя.
По информации Отдела ГИБДД г.Глазова, ДТП произошло в четверг, 22 декабря, около 14 часов на ул. 2-я Набережная. Водитель автомобиля «УАЗ Патриот», мужчина 1955 г.р., не справился с рулевым управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с груженым «КАМАЗом» под управлением мужчины 1971 г.р. жителя села Пудем Ярского района.
От полученных травм водитель автомобиля «УАЗ Патриот» скончался на месте происшествия. Водитель большегруза не пострадал.
В ГИБДД отмечают, что погибший работал водителем в ООО «МИНК», его водительский стаж составлял 39 лет.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: в условиях зимнего периода, когда на проезжей части образуется снежный накат и наледь, водитель должен заранее выбрать для себя такую скорость движения, которая позволит ему в любой момент при обнаружении препятствия остановить транспортное средство. Необходимо помнить, что скорость движения зимой не должна быть такой же, как в летний период, прежде всего ввиду изменения сцепных качеств проезжей части.
Фото:/vk.com
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