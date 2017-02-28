Водитель «МАЗа» в Удмуртии пострадал от снежной глыбы, прилетевшей с крыши большегруза. Инцидент произошел в понедельник, 27 февраля, в 14 часов на 42 км автодороги «Ижевск-Воткинск», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
В результате выброса снежно-ледяной массы с крыши полуприцепа неустановленного автомобиля был поврежден автомобиль «МАЗ» с полуприцепом «Шмитц» под управлением 25-летнего молодого человека. В результате ДТП мужчина получил травмы.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике предупреждает: в связи с потеплением появилась угроза схода снежных и ледяных масс с крыш зданий. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.
Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Не парковать рядом автотранспорт.
При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение.
Особое внимание следует уделить безопасности детей, а также молодым мамам с колясками! Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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