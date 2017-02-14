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Водитель "Лады" погиб в Завьяловском районе

14 февраля
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11 186 Водитель "Лады" погиб в Завьяловском районе

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 13 февраля, около 12:30 часов на 155 км автодороги «Елабуга-Пермь» в Завьяловском районе. Погиб 54-летний водитель автомобиля «LADA -211440», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Отмечается, что водительский стаж у погибшего составлял 10 лет.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике в связи со сложными погодными условиями обращается ко всем участникам дорожного движения:

Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля, за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций! При выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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