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Во всех регионах пройдут дискуссии «Единая Россия. Направление 2026»

10 апреля
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Политическая партия «Единая Россия» запустила региональные дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию Партии.

%d0%b5%d1%80 Во всех регионах пройдут дискуссии «Единая Россия. Направление 2026»

Работа дискуссионных площадок продлится с 10 до 30 апреля, их итог будет представлен на Федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае. Об этом заявил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак.

«Сегодня в регионах России стартует работа дискуссионных площадок «Единая Россия. Направление 2026», где однопартийцы обсудят возможные пути реализации Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию «Единой России». Результатом региональной работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, который планируется обсудить и представить на Федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае», - рассказал он.

В каждом субъекте дискуссии пройдут в два этапа – межмуниципальный и региональный. Регионы представят свои предложения и лучшие практики по реализации Послания, а также проработают основные проблемы в данной части. По словам секретаря Генсовета, обсуждение реализации Послания будет проходить в том числе в привязке к партийным проектам, партийному строительству и эффективности работы партии в решении проблем граждан и работе приёмной, институту сторонников, а также привлечению в «Единую Россию» молодых лидеров и работе кадровых лифтов.

«Единая России» должна стать главным представителем «путинского большинства» во власти. Участникам обсуждения предстоит ответить на вопросы о главных ценностях Партии, том, как сделать участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и сторонников, работу которых тоже необходимо активизировать. Также речь пойдёт об использовании электронных технологий в партстроительстве и политической партийной работе, обеспечении лидерства «Единой России» в их использовании. Результаты до 30 апреля должны быть собраны ЦИК Партии», - заявил Турчак.

Фото udmurt.er.ru

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