30 марта в Нижнем Новгороде состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности населения и территорий Приволжского федерального округа в паводковый период. В совещании приняли участие помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Давыдов, врио начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области Сергей Воронцов, руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Баринов, а также представители органов исполнительной власти регионов округа. Участники встречи обсудили предварительный прогноз развития паводковой ситуации в Приволжье и готовность сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по УР.
Открывая заседание межведомственной рабочей группы, помощник полпреда Александр Давыдов отметил, что весеннее половодье обещает быть непростым. Осложнение паводковой ситуации возможно в большинстве регионов ПФО. Максимальные уровни воды (на 0,5-1,5 м выше нормы) прогнозируются в Республике Башкортостан, Чувашской Республике, Удмуртской Республике, Кировской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областях.
В ходе совещания также было отмечено, что предпринят целый комплекс профилактических мероприятий для безаварийного пропуска паводковых вод, в том числе по ослаблению ледового покрова и расчистке русел рек, углублению дна водоемов, проведены берегоукрепительные работы. Численность группировки сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий на территории округа составит более 109 тыс. человек и около 27 тыс. единиц спецтехники. Резерв финансовых и материальных ресурсов – свыше 10 млрд. рублей.
Участники заседания обсудили организационные аспекты деятельности межведомственной рабочей группы, включая формирование в каждом регионе округа специальных комиссий и меры по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья. Особое внимание уделено жизнеобеспечению и противопожарной защите населенных пунктов, в которых может быть нарушено транспортное сообщение.
В Удмуртии ситуация складывается таким образом, что только до конца марта с улиц столицы региона должны вывезти около 100 тысяч тонн снега. Отдельное внимание при подготовке к половодью уделяют Ленинскому и Первомайскому районам, а именно улицам Партизанская, Гагарина, Степная, Азина, Московская, Восьмая и Магистральная. В плановом порядке ведется уборка сугробов с обочин и кюветов. Кураторами Миндортранса ежедневно производится осмотр труб и мостов, которые создают угрозу для безопасного проезда или являются аварийными. Стартовали работы по открытию труб и водопропускных сооружений для организации беспрепятственного пропуска паводковых вод.
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