Главная » Во многих регионах ПФО ожидается сложная паводковая ситуация этой весной

Во многих регионах ПФО ожидается сложная паводковая ситуация этой весной

31 марта
0
1234 Во многих регионах ПФО ожидается сложная паводковая ситуация этой весной

30 марта в Нижнем Новгороде состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности населения и территорий Приволжского федерального округа в паводковый период. В совещании приняли участие помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Давыдов, врио начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области Сергей Воронцов, руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Баринов, а также представители органов исполнительной власти регионов округа. Участники встречи обсудили предварительный прогноз развития паводковой ситуации в Приволжье и готовность сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по УР.

Открывая заседание межведомственной рабочей группы, помощник полпреда Александр Давыдов отметил, что весеннее половодье обещает быть непростым. Осложнение паводковой ситуации возможно в большинстве регионов ПФО. Максимальные уровни воды (на 0,5-1,5 м выше нормы) прогнозируются в Республике Башкортостан, Чувашской Республике, Удмуртской Республике, Кировской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областях.

В ходе совещания также было отмечено, что предпринят целый комплекс профилактических мероприятий для безаварийного пропуска паводковых вод, в том числе по ослаблению ледового покрова и расчистке русел рек, углублению дна водоемов, проведены берегоукрепительные работы. Численность группировки сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий на территории округа составит более 109 тыс. человек и около 27 тыс. единиц спецтехники. Резерв финансовых и материальных ресурсов – свыше 10 млрд. рублей.

Участники заседания обсудили организационные аспекты деятельности межведомственной рабочей группы, включая формирование в каждом регионе округа специальных комиссий и меры по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья. Особое внимание уделено жизнеобеспечению и противопожарной защите населенных пунктов, в которых может быть нарушено транспортное сообщение.

В Удмуртии ситуация складывается таким образом, что только до конца марта с улиц столицы региона должны вывезти около 100 тысяч тонн снега. Отдельное внимание при подготовке к половодью уделяют Ленинскому и Первомайскому районам, а именно улицам Партизанская, Гагарина, Степная, Азина, Московская, Восьмая и Магистральная. В плановом порядке ведется уборка сугробов с обочин и кюветов. Кураторами Миндортранса ежедневно производится осмотр труб и мостов, которые создают угрозу для безопасного проезда или являются аварийными. Стартовали работы по открытию труб и водопропускных сооружений для организации беспрепятственного пропуска паводковых вод.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо