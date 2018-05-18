Александр Ермолаев: «Я активно эксплуатирую свои недостатки» Основатель компании «Марк-ITT» рассказал о своём детстве, строительстве «умного» дома и видении мира....

Из первых рук. Горькая память войны Великий праздник – День Победы. В эти дни мы особенно много говорим о важных сражениях, о мужестве и ...

Зеленая весна в парке им. Кирова В субботу, 12 мая, состоялось долгожданное открытие Парка им. Кирова! В этот день здесь прошли суббот...