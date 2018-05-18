Для жителей Нечкино реконструкция мемориала воинам–освободителям стала важным и долгожданным подарком к Дню Победы. Нетиповой выразительный памятник, эскиз которого создавался при участии жившего в Нечкино профессионального художника Дмитрия Рябухина, появился здесь 12 лет назад. Но тогда, в нулевых, денег хватило только на бетонную скульптуру. Имена воинов, ушедших на фронт из Нечкино и не вернувшихся с войны, и вовсе были написаны на пластмассовых табличках. На благоустройство сквера вокруг памятника денег тоже не нашлось – к нему вела песчаная тропинка. Мемориал, несмотря на фактическую молодость, выглядел запущенным и неряшливым.
По инициативе агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» была проведена полная реконструкция памятника и сквера. Скульптуру восстановили, выровняли мельчайшие трещины, покрыли водоотталкивающей краской, которая защитит его от воздействия осадков. Имена воинов выбили на крупных плитах из чёрного гранита. От улицы посёлка до сквера сделали бетонированную дорожку, на небольшой площади перед монументом положили плитку и разбили цветочные клумбы. И – восстановили подачу газа к Вечному огню. Участниками торжественного открытия мемориала стали ветераны Великой Отечественной войны. Во всём Сарапульском районе их осталось четверо, и двое из них живут в Нечкино.
– Я рад, что увидел оживший Вечный огонь и памятник, который стал по–настоящему красивым. Спасибо всем, кто его создал и отремонтировал, – говорит 94–летний Георгий Ефимович Проскуряков.
Он ушёл на войну из Нечкино в 1942 году 18–летним юношей, служил в военно–морском флоте на Балтийском море, защищая Россию со стороны финского берега. 9 мая 1945 года он встретил на финской территории, продолжил службу и демобилизовался только в апреле 1947 года. Вернулся в родное Нечкино и работал механизатором, механиком. Вместе с женой Зоей Васильевной (они вместе уже 72 года) стал основателем нечкинского клана Проскуряковых в полсотни человек: у них пятеро дочерей, 16 внуков и 26 правнуков.
– Теперь у нас есть место, где можно собраться всей семьёй 9 мая, – сказал Георгий Ефимович.
Ветераны не только стали почётными гостями праздника, но и получили подарки от агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». Оживший мемориал стал знаковым местом и для юного поколения нечкинцев. Здесь принесли свою первую присягу юнармейцы, отстояли первую вахту в почётном карауле ученики местной школы.
Для агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» проект по восстановлению памятника Великой Отечественной войне в Нечкино далеко не первый. Начало благотворительной кампании было положено в 2013 году – тогда в деревне Лагуново Сарапульского района. За годы существования программы предприятия агрохолдинга общими силами восстановили и отремонтировали 14 памятников в Удмуртии и Пермском крае (памятник в Нечкино – пятнадцатый по счёту). На благотворительные проекты в рамках проекта «Живые павшим обязаны вечно» потрачено свыше 20 млн. рублей.
Заместитель генерального директора по развитию сельскохозяйственного производства ООО «КОМОС ГРУПП» Александр Коробейников говорит:
– Инициатива восстановления памятников принадлежит генеральному директору ООО «КОМОС ГРУПП» Андрею Шутову, и администрации всех районов, куда мы обратились с предложениями помощи, поддержали его идею, потому что память о Великой Отечественной священна для всех. Грандиозное значение подвига советского народа невозможно переоценить, и мы все понимаем, что память о героизме наших людей должна быть сохранена. Это и уважение ещё живущим ветеранам, и основа настоящего гражданского, патриотического воспитания детей и молодёжи. Я смотрел в глаза нечкинских юнармейцев, которые принесли свою первую присягу у Вечного огня, и вспомнил, как важно для нашего поколения было оказаться принятыми в пионеры у монумента воинской славы. Впечатление от этого события остаётся на долгие годы.
Я рад, что агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» оказался причастен к возрождению этой славной традиции. Мемориал в Нечкино – четвёртый памятник героям Великой Отечественной войны, который мы восстановили по корпоративной программе «Живые павшим обязаны вечно» в Сарапульском районе. Это опорный район в агрохолдинге «КОМОС ГРУПП», центр сельскохозяйственного производства нашей компании. Здесь находятся наши предприятия «Сарапул молоко», «Сарапульский мясокомбинат», сельхозпредприятия, производящие зерно и молоко. И, конечно, в следующие годы наша работа по восстановлению мемориалов и поиску утраченных имён солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, будет продолжена.
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