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Во имя добра и радости. Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» в четвёртый раз провёл пасхальную благотворительную акцию

6 апреля
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За неделю до Пасхи к дверям двух десятков социальных учреждений и храмов республики подъезжают автомобили с ценным грузом; его осторожно везли по неровным дорогам, чтобы в сохранности доставить тем, кому накануне дня Воскресения Христова особенно важно почувствовать внимание и поддержку и поставить на праздничный стол главный символ этого светлого праздника. Вот уже четвёртый год агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» передаёт яйца в дар людям, нуждающимся в помощи.

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%81 %d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%b0 Во имя добра и радости. Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» в четвёртый раз провёл пасхальную благотворительную акцию

Целенаправленная поддержка

– «Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» хорошо известен в республике и за её пределами не только как производитель высококачественных продуктов питания, но и как социально ответственное предприятие, регулярно оказывающее благотворительную и спонсорскую помощь, – говорит исполнительный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Кирилл Чечин. – В рамках благотворительной деятельности мы постоянно проводим акции, направленные на поддержку людей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. В этом году мы вновь проводим пасхальную акцию по передаче продукции птицефабрики «Вараксино» православным храмам, реабилитационным центрам, школам–интернатам и прочим социальным учреждениям Удмуртии.

Пасха – праздник, объединяющий родных и близких людей за одним столом. Мы надеемся, что благодаря поддержке агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» люди почувствуют радостную атмосферу этого дня, увидят вокруг себя больше добра и сами настроятся на добрый лад. Уже определился круг организаций, которым мы оказываем целенаправленную поддержку, – каждая из них помогает людям, действительно нуждающимся в социальной защите, и теперь они встретят светлый праздник Воскресения Христова по православному обычаю. В следующем году, возможно, список этих организаций расширится: к пасхальной акции присоединятся Пермский край и Татарстан, где расположены предприятия агрохолдинга», – добавил Кирилл Михайлович.

Дорого яичко ко Христову дню

У Свято–Михайловского собора машину встречает начальник епархиального отдела по благотворительности отец Олег. Пока рабочие аккуратно переносят коробки с яйцами внутрь, он объясняет, почему эта благотворительная акция так важна:

– В храмы приходит много людей с небольшим достатком. И церковь может сделать больше, чем только ободрить: она становится посредником между благотворителями и прихожанами, которые нуждаются в поддержке. Православные христиане знают, что затраты на пасхальный стол отличаются от повседневных – великую радость Воскресения Христова хочется отметить особыми угощениями. Но не всем по силам украсить праздничный стол в соответствии с традициями: есть семьи и одинокие люди, для которых покупка даже одного десятка яиц – весомая нагрузка для кошелька. И мы чрезвычайно благодарны агрохолдингу «КОМОС ГРУПП», при поддержке которого каждый из наших прихожан сможет прийти к субботней литургии или к утренней пасхальной службе, чтобы освятить крашеные яйца. Прихожане уже ждут эту акцию – в прошлые три года она помогла многим из них встретить Светлую Пасху с миром в сердце и улыбкой на лице.

В комнате при трапезной коробки с яйцами не залежатся: в приходах яйца тут же раздадут нуждающимся. Отец Олег уверяет:

– Ежегодно мы заранее составляем список, какому приходу сколько коробок яиц необходимо, чтобы хватило всем нуждающимся, и агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» выделяет нам столько яиц, сколько нужно.

Бескорыстная помощь

Уже три года в пасхальную благотворительную акцию «КОМОС ГРУПП» включена Ижевская городская местная организация Всероссийского общества слепых. Председатель организации Василий Килин подтверждает:

– В этом году мы получили более 3,5 тысячи яиц птицефабрики «Вараксино». Для нашего общества это важная поддержка – среди наших членов есть многодетные семьи, матери–одиночки и люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Для каждого из них десяток яиц – это существенная помощь. Но ещё важнее сам социальный, гуманистический жест – когда крупные республиканские производители, чья продукция востребована в разных регионах страны, помнят, что прямо здесь, рядом с ними, живут люди, которым особенно важно внимание. Люди с тем или иным ограничением по здоровью часто оказываются на периферии общественной жизни, остаются один на один со своими проблемами, словно существуют в собственном мире. Акции, подобные тем, что проводит перед Пасхой агрохолдинг «КОМОС ГРУПП», возвращают нас в «большой мир» – мы знаем, что о нас и наших проблемах помнят и готовы прийти с помощью. Для нас особенно важно, что это пасхальный дар. Уже много лет ижевская организация Всероссийского общества слепых поддерживает добрые отношения с Ижевской и Удмуртской епархией.

В Обществе слепых также решили отблагодарить добровольцев, которые ежедневно помогают членам организации решать множество бытовых вопросов. Сейчас их более 100 человек, и свою работу они выполняют бескорыстно. «Мы рады, что полученных от «КОМОС ГРУПП» яиц хватит и для слабовидящих людей, и для их помощников», – говорит Василий Килин. – Накануне Пасхи подопечные общества соберутся, чтобы расписать подаренные яйца, – благодаря участию агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» мы устроим общий праздник, добрый и красивый».

Ощущение семьи

Социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних города Воткинска также является одним из объектов пасхальной благотворительной акции. Сейчас в центре постоянно проживают 32 ребёнка в возрасте от трёх до 17,5 лет; среди них есть и сироты, и дети из неблагополучных семей, и те, кто оказался в социально опасной ситуации. По словам директора центра Валентины Третьяковой, такие мероприятия приносят мальчишкам и девчонкам неподдельную радость:

– Несмотря на юный возраст, многие дети уже узнали, что такое жить вне семьи, и задача нашего центра – обеспечить им такую реабилитацию, чтобы они смогли вернуться в родную семью или начать новую жизнь в приёмной семье или под опекой. Поэтому такие акции помогают детям сохранить навык жизни в семье больше, чем можно представить на первый взгляд. Дело не только в том, чтобы разнообразить ежедневное меню; важно то, что акция связана с Пасхой – праздником всеобщим, объединяющим. Когда дети вместе расписывают яйца, это занятие словно возвращает их в домашнюю атмосферу, – улыбается педагог. – Так что «КОМОС ГРУПП» подарил нам не просто три большие коробки яиц, а радость для наших детей. А их ощущение, что они не «забытые дети», что о них помнят и заботятся, и вовсе бесценно.

Цифры и факты

С 2015 года компания «КОМОС ГРУПП» в рамках корпоративной благотворительности проводит традиционную акцию к празднику Светлой Пасхи. Куриные яйца производства птицефабрики «Вараксино» направляются православным храмам Удмуртии (Ижевской, Сарапульской, Воткинской, Глазовской епархиям) и социальным учреждениям республики.

За четыре года действия благотворительной акции в дар социальным учреждениям и церкви было передано без малого 400 000 штук яиц.

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Автор статьи

Алиса ЧУДОВА Все материалы этого автора

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