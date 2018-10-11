Практика приглашения солистов из ведущих театров России и мира окончательно стала в нашем театре нормой. В этом сезоне нас ждёт вереница балетных солисток, поскольку труппу покинула наша «японская прима» Эми О’Донохью. Но уже состоявшаяся на прошлой неделе и формально открывшая сезон «Жизель», в которой солировала Екатерина Бортякова (Казань), подтвердила – трактовки балетных партий, которые предлагают приезжие звёзды, могут вдохнуть в спектакли свежее дыхание и дать повод зрителям приходить на любимые постановки раз за разом, чтобы увидеть, как тот или иной образ трактуют разные исполнители.
Между тем, балетная труппа расширилась (сегодня благодаря появлению в ней молодых артистов из Саратовского балетного училища и из Японии) до 21 танцовщика, что позволит театру представить массовые сцены балетов во всём их объёме.
Приглашённые солисты будут работать и в оперных спектаклях. А 10 октября театр представляет программу «OPERAHAUS», в которой прозвучат хоровые сцены из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского–Корсакова и арии из опер Пуччини и Чайковского. Итальянскую классику будут петь три вокалиста из Италии, выпускники знаменитой вокальной Академии Кати Риччарелли, – Филомена Фиттипальди (сопрано) и два тенора – Франческо Цингарелло и Антонино Интерисано.
Франческо Цингарелло, один из самых востребованных на международном уровне итальянских теноров, хорошо известен меломанам Удмуртии – он приезжает сюда уже в третий раз. В его постоянном репертуаре не только вердиевская классика, но и партия Каварадосси в «Тоске» Пуччини.
Антонино Интерисано (тенор) – ещё один яркий и успешный выпускник Академии оперного пения Кати Риччарелли. Ещё будучи студентом, он стал лучшим среди молодых певцов на конкурсе «Giuseppe Di Stefano». Дебютной для певца стала партия Рудольфа («Богема» Пуччини»), затем он также спел Каварадосси в «Тоске». В Ижевске солист исполнил партию Калафа в «Турандот» Пуччини. Обладательница богатого, насыщенного сопрано Филомена Фиттипальди – ученица Франческо Цингарелло. Её дебют в партии Лиу в «Турандот» Пуччини в Швейцарии получил единодушное одобрение и критиков, и публики. Затем с наследием Пуччини она соприкоснулась, исполняя партию в опере «Богема».
В новом сезоне зрители обращают внимание на бюст Чайковского, который появился в фойе. Идея установки скульптуры, посвящённой композитору, чьё имя носит театр, принадлежит художнику–скульптору театра Андрею Кутявину (его авторству принадлежит вся лепнина в театре). Всё лето он работал над композицией бюста, предложил три варианта: финальный и оказался самым интересным. Бюст выполнен в интересной технике: он выглядит, как гипсовый, но на самом деле он отлит (как настоящий бронзовый памятник) из искусственного камня.
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