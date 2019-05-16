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Внимание, поиск! Имена известны, разыскиваются родственники

15 мая
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Удмуртская республиканская молодёжная общественная организация «Долг» разыскивает родственников, знакомых, близких солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Поисковики рады любой информации.

Hands 600497 960 720 Внимание, поиск! Имена известны, разыскиваются родственники

Виктор Савинов

Поисковиками обнаружено место гибели Виктора Владимировича Савинова, числившегося пропавшим без вести. Останки воина предположительно находятся на затонувшем судне, найденном командой подводных исследований РОО «Батарея 29БИС» РК во время экспедиции «Большой десант-2018» в Керченском проливе. Пограничный сторожевой катер СК-053 типа ЗК 4-го ЧОПС МПО НКВД в ночь на 4 ноября 1943 года при переходе в район Эльтигена (Керчь) со всей командой, состоящей из 12 человек, пропал без вести. Вероятно, судно подорвалось на мине. Поисковики утверждают, что встречающаяся версия о том, что катер был выброшен на берег и расстрелян артиллерией в районе Эльтигена, ошибочна.

В числе команды был уроженец Удмуртии Виктор Савинов, старшина второй статьи. Родился 8 марта 1918 года. Проживал по адресу: город Ижевск, улица Свободы, 156. По тому же адресу жила и его мать Савинова Татьяна Тимофеевна. В 1938 году был призван на срочную службу Ижевским РВК. Виктор Владимирович был холост, являлся членом ВКП(б), билет № 529846, рабочий.

Леонид Коротков

Весной 2018 года собиратели металлолома на взлётном поле бывшего военного аэродрома, который использовался немцами, нашли советский самолёт Ил-2 № 30897 с мотором № 29818. Его экипаж погиб 13 мая 1943 года при штурме аэродрома. В советской литературе этот аэродром, расположенный под Харьковом, называется Рогань. Сейчас на его краю стоит микрорайон многоэтажек постройки конца 80-х - начала 90-х годов.

Местный житель Александр Бронников планирует поставить памятник погибшим лётчикам и ищет родственников солдат. Среди них был уроженец Удмуртии сержант 800 ШАП 292 АД Леонид Михайлович Коротков, 1923 года рождения, из Ижевска. Посмертно он награждён медалью «За отвагу».

Удмуртская республиканская молодёжная общественная организация «Долг» готова принять любую информацию об этих воинах.

Руководитель: Фаиль Фаизович Ибрагимов.

Адрес: 426076, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 188.

Телефон: (3412) 63-73-00, 43-03-12, 8-912-750-12-14, 8-912-850-84-13.

E-mail: dolg-izhevsk@mail.ru

Интернет: группа в социальной сети «В контакте» https://vk.com/dolgizhevsk

ICQ: 303805807

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