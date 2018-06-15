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Внеплановые проверки и указатели в магазинах. Какие меры в защиту потребителей продуктовых товаров обсудили в Госсовете

14 июня
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Постоянная комиссия по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды рассмотрела законодательную инициативу по внесению изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

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Инициатива направлена на усиление борьбы с фальсификатом на российском продовольственном рынке. Депутаты предложили снять ограничения на внеплановые проверки производителей пищевой продукции.

Как отметил председатель комиссии Владимир Варламов, эта проблема на российском продовольственном рынке остаётся одной из самых актуальных. По данным Россельхознадзора, в 2017 году доля фальсифицированной продукции на российском мясном рынке составила 21,9 процента, а на молочном 19,4 процента. Основные нарушения – замена молочного и животного жиров растительными.

– Пользуясь своей безнаказанностью, недобросовестные производители выпускают небезопасную для здоровья населения продукцию, портят ценовую конъюнктуру, значительно снижают доходность добросовестных производителей и негативно влияют на рынок, – отметил Владимир Сергеевич.

Потребитель имеет право на качественные и безопасные товары, соответствующие предъявляемым к ним требованиям, в том числе и на полную и достоверную информацию, не вводящую его в заблуждение. Для пресечения производства и оборота некачественных, небезопасных, фальсифицированных продовольственных товаров необходимо усиление государственного контроля. Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон пунктом, согласно которому будут разрешены внеплановые проверки производителей продуктов питания. По мнению членов комиссии, это позволит усилить государственный контроль за недобросовестными производителями пищевых продуктов.

Также постоянная комиссия проголосовала за принятие обращения Государственного Совета Удмуртской Республики к Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву об установлении особенностей реализации молочной продукции. Предлагается обязать продавцов размещать в торговом зале в виде отдельного информационного указателя сведения о содержании в продовольственном товаре сухого молока или растительных жиров, поскольку на упаковке прочитать такую информацию без увеличительных приборов зачастую невозможно. Это нововведение позволит покупателям получать в более доступном виде информацию о содержании в продовольственном товаре сухого молока или растительных жиров.

Проект постановления Государственного Совета об обращении к Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву и законодательная инициатива будут рассмотрены на ближайшей сессии республиканского парламента.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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