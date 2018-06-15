Удмуртия в объективе. В Ижевске подвели итоги фотоконкурса «Моя Удмуртия» Конкурс был организован по инициативе Главы республики Александра Бречалова. Его основная цель – прио...

Помнить погибших, помогать живым Удмуртия поддержит всероссийскую акцию «Красная гвоздика», которая ежегодно проходит во всех регион...

«Аксион» открыл памятник конструктору первых отечественных мотоциклов П.В. Можарову 9 июня 2018 года на прилегающей к «Аксиону» территории (рядом с перекрёстком улиц Карла Маркса и Боро...