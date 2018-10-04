Основной темой обсуждения на Форуме оружейников стало дальнейшее развитие оборонной промышленности России в условиях конверсии.
Президент страны Владимир Путин два года назад в своём послании Федеральному собранию поставил задачу диверсифицировать оборонные производства с тем, чтобы к 2030 году доля гражданской продукции в отрасли составляла не менее половины. Причём, чтобы избежать ошибок, допущенных при проведении конверсии в 90–е годы, которые чуть было не привели к полному крушению российской промышленности, ставку предполагается делать на высокотехнологичные, наукоёмкие и инновационные проекты.
Для решения этой задачи требуются финансы, технологии, институты и инструменты, кадры и чётко выстроенные отношения между государством и промышленными предприятиями. Главные вопросы при обсуждении определились практически сразу. Первое. Где взять деньги для перестройки производства на гражданские рельсы? Второе. Как организовать производство инновационной продукции, чтобы выйти на рынок с востребованным продуктом. И третье: как вывести на рынок новую гражданскую продукцию.
Первый день работы форума прошёл в секционных дебатах. На второй день было организовано пленарное заседание, на котором участники постарались собрать воедино всё сказанное на пяти секциях.
Открывая пленарное заседание форума, Глава Удмуртии Александр Бречалов посетовал на слишком удобные кресла, поставленные на сцене для спикеров. Предложенное шутливое начало заседания стало своеобразным лейтмотивом обсуждения.
– Кресла очень удобные и располагают к комфорту, а не к работе, – пояснил Александр Владимирович свою позицию. – Для того, чтобы достигать поставленной цели, нужно выходить из зоны комфорта.
По мнению главы региона, работа в условиях государственного оборонного заказа – это зона комфорта, когда руководство предприятия точно знают суммы финансирования, не заботятся о рынках сбыта, да порой и о себестоимости своей продукции. С переходом на гражданскую продукцию предприятия ОПК неминуемо входят в совершенно другие условия производственного бытия – выходят в открытый рынок, где нужно заботиться и о снижении себестоимости, и о росте производительности труда, и о продвижении своей продукции на рынок, Кстати, выступавшими были высказаны пожелания, что при переходе на гражданскую продукцию предприятиями ОПК было бы уместно сохранить механизмы, подобные государственному заказ, хотя бы частично.
– Коллеги, давайте об этом забудем, – сказал в ответ Александр Бречалов. – Может быть, и стоит сохранить подобные механизмы на какие–то виды продукции, но в целом мы это уже проходили. Наверное, такое мнение имеет право быть, но это путь в никуда. Мы должны конкурировать. Мы должны бороться на этом рынке.
Подводя итоги форума, Глава Удмуртии отметил, что на полях Восточного экономического форума Удмуртией было подписано соглашение с Российским экспортным центром о создании экспортного акселератора для предприятий ОПК.
– Это единственный в стране инструмент развития, это не оболочка, не бутафория к форуму. Я хочу, чтобы мы ставили себе конкретные совместные задачи, чтобы наши предприятия выполнили поручения президента в части конверсии, – сказал Глава республики. – Первый форум оружейников – это не просто выставка, не просто эмоции, но и конкретные результаты. У нас появились новые партнёры. Есть заявки для Фонда развития промышленности. Мы здесь сделали большой рывок. В 2016 году Фонд развития промышленности дал в Удмуртию 68 миллионов рублей, в 2017–м около 150 миллионов, а в 2018–м уже более 300 миллионов рублей выдано и ещё примерно на такую же сумму поданы заявки на рассмотрение.
Слово участникам
Финансовый директор концерна воздушно–космической обороны «Алмаз–Антей» Рустам Фаридович Улумбеков:
– В последние лет десять стала актуальной проблема стимулирования предприятий оборонной промышленности к снижению издержек при производстве военной продукции. Определённые и достаточно эффективные шаги сделаны. Это долгосрочные контракты, дающие возможность оставлять предприятиям часть прибыли, если эта прибыль получена за счёт снижения себестоимости производимой продукции.
Безусловно, есть достаточно сильные предприятия, которые в состоянии сами решить многие финансовые проблемы диверсификации. Но поддержка нужна. Её можно разделить на четыре вида.
Первый. Льготное кредитование. Фонд развития промышленности выдаёт кредиты до 760 миллионов рублей под 1–5 процентов. Есть ещё институт развития, это Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)). Ещё одна форма господдержки – софинансирование совместно с предприятием. Здесь нужно выделить Российский экспортный центр, который с точки зрения поддержки предприятий ОПК софинансирует выставочную деятельность, транспортные расходы при поставке продукции гражданского назначения на экспорт. Возможно софинансирование со стороны министерств. Третий вид господдержки – компенсация через Министерство промышленности и торговли процентных ставок по кредитам, полученным для реализации проектов и по проведению НИОКР.
И четвёртый вид – это какие–то льготы по налогообложению.
Председатель правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров:
– В январе 2017 года мы запустили Национальный портал субконтрактации по производству технически сложной продукции. На сегодня на портале размещено 59 предприятий Удмуртии. Они сами разместили 12 заказов на подбор поставщиков и получили с этого портала 91 заказ. Это означает, что кооперация уже происходит. Результаты приносят и проводимые нами бизнес–миссии. Сегодня мы ведём переговоры с одним из сарапульских предприятий по проекту производства вторичного каучука. Это имеет значение и для экологии, поскольку будут использоваться старые резиновые автопокрышки. Рентабельность проекта 50 процентов.
Считаю, что в отношении развития машиностроения страшный вред приносят границы между субъектами федерации. Самый главный критерий – цена и качество. Конечно, конкуренция между регионами происходит. У каждого субъекта свой собственный финансовый карман. Но для машиностроения это не очень полезно. Я бы сказал, даже вредно. Поэтому четвёртый год мы развиваем реальную кооперацию среди предприятий машиностроения не только субъектов РФ, но и всех стран.
Управляющий директор АО «Ижевский механический завод» Александр Гвоздик:
– У Правительства Удмуртии с Ижевским механическим заводом есть «дорожная карта», которую мы при очных встречах ежеквартально обсуждаем, проводим работу над ошибками. По–моему, выбран, совершенно замечательный формат и буквально в конце прошлого года мы получили достаточно неплохие результаты. Мы чувствуем эту поддержку. Нам помогают, открывают новые границы. И если говорить о том, что надо делать, – это кооперация. В Ижмехе мы производим всё: от винтика и пружинки до корпусов баллистических ракет. Да, с одной стороны, это очень удобно, но что–то можно купить или произвести на соседнем предприятии и расширять эти компетенции в рамках другого предприятия не только в рамках Ижевска или Удмуртии.
Генеральный директор ООО «Инновационный центр Концерна «Калашников» Олег Краснов:
– Конечно, инновациями стоит заниматься, когда мы находимся вне зоны комфорта. Важно понимать, чтобы достичь какого–то результата, надо ещё и поменять мыслительную установку. Если вы вышли из зоны комфорта, а продолжаете делать так же, как привыкли в предыдущие годы, то у вас ничего не получится. И в этом плане мне понравилась вчерашняя дискуссия на секции. Из зала сетовали в адрес молодых специалистов, которые приходя на предприятие, не обладая должными технологическими, инженерными компетенциями. Готов с этим согласиться лишь отчасти. Я всё чаще сталкиваюсь с тем, что довольно молодые люди, которым вроде бы и нужно думать прогрессивно, не действовать стереотипно, привыкают не проявлять инициативы и того самого инновационного мышления. Этому как раз и нужно обучать. Выходить за пределы своих мыслительных установок и стремиться всегда выходить из зоны комфорта.
Генеральный директор ЗАО «Опытно–конструкторское бюро «Атом» Максим Кузин:
– Несколько слов об актуальности развития в России промышленного дизайна. Эти проблемы обсуждались сразу на двух секциях нашего форума. Сейчас в России около 60 студий промышленного дизайна со средней численностью 9 человек, то есть этим делом занято почти 600 человек. Ещё 100–150 человек работают на предприятиях. То есть, по большому счёту, отраслью–то это назвать нельзя. А в то же время вузы сейчас выпускают людей больше, чем есть рабочих мест. Проблема, которую все коллеги обозначили, – долгий процесс включения молодых специалистов в работу. Они недостаточно подготовлены не с точки зрения своих профессиональных компетенций, а с точки зрения того, что сейчас принято называть социальным интеллектом. То есть они не способны отстаивать должным образом решения, которые предлагают. И среда не воспринимает должным образом работу дизайнера.
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