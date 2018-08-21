Презентовали Сад архитекторы, волонтёры и неравнодушные горожане, благодаря которым он появился. Пространство уникально тем, что жители сами определяли, каким должен быть сквер и участвовали в его финансировании. Так на пустовавшем 35 лет месте, появилась современная городская площадка.
Почти на 70 сотках разместился коворкинг под открытым небом, детская площадка, сцена, входная арка, арт-объекты и ярмарочная зона.
Над проектом начали работу в октябре 2017 года. Администрация Ижевска руководствуясь федеральным законом о комплексном развитии территории, предоставило возможность бизнесу построить небольшое здание, при этом бизнес в свою очередь должен был сделать базовое благоустройство всей остальной территории за свой счет. В итоге под застройку ушло всего 8% территории, при этом высота здания ограничена двумя этажами, а остальные 92% территории – выделены под городской сквер.
Над проектом объединились представители общественных организаций, бизнеса, архитекторы и волонтёры. В целом в разработке и реализации проекта приняли участие более 600 человек.
Для того, чтобы Открытый сад появился в городе, потребовалось порядка 13,5 млн. рублей. Благодаря спонсорам эта сумма почти собрана. Кроме этого, с помощью краудфандинга привлекли более 100 жителей города и собрали 108 тыс. рублей.
«Это пример того, что это возможно!», - сказала на открытии сада одна из организаторов Елена Колчина, рассказав о том, как городская среда может повлиять на желание остаться в родном городе.
На протяжении недели в Открытом саду до 26 августа будет работать фестиваль «Открытый город», который проходит в Ижевске уже в восьмой раз. Гостей фестиваля ждут мастер-классы, фотосушка, уличное кино, концерты ижевских музыкантов, лекции и многое другое.
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