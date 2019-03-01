Солидарный настрой на перемены **Своими впечатлениями от Послания Президента России Федеральному собранию мы попросили поделиться об...

Официально. В центре внимания органов власти всегда должен быть человек **– Владимир Путин подчеркнул, что национальные проекты построены вокруг человека, – говорит Глава Уд...

Планёрка с Юрием Кузнецовым. «Если мы у себя в республике не издадим книгу на удмуртском языке, её не издаст никто» **В редакции поговорили о том, для чего малочисленным народам нужны издания на родных языках, узнали ...