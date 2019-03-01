– В послании Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин говорил о том, что человек должен чувствовать себя нужным. И что мы должны вместе участвовать в переменах. И в нашем городе именно такая ситуация – нужно объединяться.
Президент ставит стране амбициозные задачи и планку не понизит: «Я уже слышу, что «там нельзя», «здесь слишком сложно», «там слишком высокая планка», «не получится». С такими настроениями лучше к снаряду не подходить».
В этом году акцент сделан на мощную социальную программу: доступность медицины, качество образования, стремление к лидерству в научно–технической сфере, поддержка бюджетников, кардинальные перемены в поддержке семей, модернизация инфраструктуры, решение «мусорной проблемы»… Особое внимание – на взаимодействие с бизнес–сообществом. Создание условий для развития экономики, бизнеса станет основой для решения социальных задач. Важнейшая идея – о независимости государства, его деловой активности, расширении экспорта.
Для Глазова очень важно, что в рамках 12 нацпроектов большие и малые города и села получат новые больницы, современные школы, культурные и деловые центры. Но «стройки ради стройки» не будет – нацпроекты построены вокруг человека, каждый объект должен принести реальную пользу людям: будет больше вылеченных болезней, сократятся очереди, больше школьников будет заниматься техническим творчеством… Вот на эти конкретные результаты будем вместе работать.
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