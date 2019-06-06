В нулевой день Петербургского международного экономического форума власти Удмуртии подписали соглашение с крупнейшим онлайн-ритейлером России Wildberries. Оно даст возможность производителям республики продвигать свои товары на российском и международном рынках, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Соглашение о сотрудничестве в целях развития и поддержки малого и среднего бизнеса Удмуртской Республики подписали глава региона Александр Бречалов и директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук.
Сейчас с онлайн-ритейлером Wildberries работают уже 30 поставщиков из Удмуртии. По словам главы региона, их суммарный оборот по итогам 2018 года составил 362 млн рублей, а в первом квартале 2019 года продажи выросли на 57% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. «Увеличим продажи удмуртских товаров на платформе до 570 млн рублей», - сообщил Александр Бречалов на своей странице в соцсети Инстаграм.
Правительство региона будет способствовать информационной поддержке онлайн-ритейлера и проведению совместных информационно-консультационных мероприятий.
Предпринимателям Удмуртии расскажут об особенностях интернет-торговли. В частности, обучат работе на площадке Wildberries, познакомят с возможностями различных онлайн-инструментов и проведут обучающие семинары.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, который проходит в северной столице, стартовал сегодня и будет длиться до 8 июня. В этом году на ПМЭФ-2019 ожидается участие представительных делегаций из Китая, США, Франции, Германии, Великобритании, Японии.
Фото: пресс-служба Главы и Правительства УР
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