Главная » Общество » Власть готова к диалогу

Власть готова к диалогу

23 марта
0

Жители Удмуртии активно задают вопросы Главе республики и высказываются по волнующим темам через социальные сети. Об этом заявил заместитель руководителя секретариата Главы Удмуртской Республики Алексей Серебренников во время обсуждения итогов работы с обращениями граждан в 2018–м – начале 2019 годов.

%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c %d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0 %d0%ba %d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%83 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Власть готова к диалогу

В ноябре 2017 года по инициативе руководителя региона стартовал проект «Соцсети Главы Удмуртской Республики». Любой житель республики получил возможность задать волнующий вопрос или высказать своё мнение напрямую Александру Бречалову в пяти социальных сетях – «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники».

Как отметил Алексей Серебренников, чаще всего как в официальных обращениях, так и в социальных сетях звучат вопросы из сферы строительства и ЖКХ (аварийное жильё, обманутые дольщики, точечная застройка, газификация, субсидии на строительство, льготные ипотека, вывоз твёрдых коммунальных отходов, уборка снега, благоустройство, отключение коммунальных услуг). На втором месте – социальная сфера (здравоохранение, образование, пособия, льготы, культура, трудовые споры, спорт, участки многодетным семьям). Далее – дорожное хозяйство и транспорт (ремонт дорог, льготы на проезд, работа городского и рейсового транспорта, авиаперевозки), агропромышленный комплекс (промышленность, предпринимательство, торговля, сельское хозяйство, природные ресурсы и информатизация). Также жители Удмуртии обращаются за юридическими консультациями по разъяснению конституционных прав и трактовке федерального или регионального законодательства. За первые два с половиной месяца 2019 года наиболее актуальными стали три темы: уборка снега, здравоохранение и ТКО.

На сегодня все главы муниципальных образований УР открыты для диалога с населением и имеют свои аккаунты в соцсетях. Социальные сети дают возможность оперативно выявить «горячие точки» и подключать дополнительные инструменты по решению проблем, например, организовать работу «горячих линий» для населения. Например, в начале марта заработала «горячая линия» Общественной палаты Удмуртии по вывозу снега, а на этой неделе – «горячая линия» для граждан по переходу на цифровое вещание.

Александр Бречалов поручил держать работу с обращениями граждан на еженедельном контроле и обратил особое внимание глав муниципальных образований на то, что на обращения граждан необходимо реагировать максимально оперативно.

От первого лица

– Мы не быстро, но уверенно движемся к тому, чтобы на любое обращение граждан в социальных сетях качественно реагировать, но по–прежнему основной адрес, куда направляют все обращения, это Глава республики. Я поставил задачу сделать единый информационный ресурс, где будут рассматриваться запросы из всех каналов коммуникации.

Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики.

К слову

10–11 тысяч письменных обращений поступает в среднем каждый год

20 тысяч вопросов поступило от жителей по социальным сетям в 2018 году

Ижевск занимает 1 место по активности жителей,

Сарапул – 2 место,

Можга – 3 место

Завьяловский район – лидер среди районов по количеству официальных обращений и обращений в соцсетях

Фото Э. Карипов

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

Читать также

Строго на полигон. Регоператор Удмуртии с каждым месяцем вывозит всё больше мусора
23 марта
**За два первых месяца 2019 года региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами...
Без лишней спешки. Победители Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды получат больше времени на реализацию проектов
23 марта
**Порядок проведения Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и ...
Планерка УП. Михаил Черемных: «У Ижевска есть шанс»
23 марта
**В редакции газеты обсудили, как скоро кардинально изменится профессия учителя, почему Ижевску выгод...
Основной показатель - уровень жизни. В Госсовете Удмуртии обсудили социально-трудовые отношения и безработицу
23 марта
**На прошлой неделе Президиум Государственного Совета Удмуртской Республики рассмотрел вопрос о реали...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо