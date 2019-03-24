В ноябре 2017 года по инициативе руководителя региона стартовал проект «Соцсети Главы Удмуртской Республики». Любой житель республики получил возможность задать волнующий вопрос или высказать своё мнение напрямую Александру Бречалову в пяти социальных сетях – «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники».
Как отметил Алексей Серебренников, чаще всего как в официальных обращениях, так и в социальных сетях звучат вопросы из сферы строительства и ЖКХ (аварийное жильё, обманутые дольщики, точечная застройка, газификация, субсидии на строительство, льготные ипотека, вывоз твёрдых коммунальных отходов, уборка снега, благоустройство, отключение коммунальных услуг). На втором месте – социальная сфера (здравоохранение, образование, пособия, льготы, культура, трудовые споры, спорт, участки многодетным семьям). Далее – дорожное хозяйство и транспорт (ремонт дорог, льготы на проезд, работа городского и рейсового транспорта, авиаперевозки), агропромышленный комплекс (промышленность, предпринимательство, торговля, сельское хозяйство, природные ресурсы и информатизация). Также жители Удмуртии обращаются за юридическими консультациями по разъяснению конституционных прав и трактовке федерального или регионального законодательства. За первые два с половиной месяца 2019 года наиболее актуальными стали три темы: уборка снега, здравоохранение и ТКО.
На сегодня все главы муниципальных образований УР открыты для диалога с населением и имеют свои аккаунты в соцсетях. Социальные сети дают возможность оперативно выявить «горячие точки» и подключать дополнительные инструменты по решению проблем, например, организовать работу «горячих линий» для населения. Например, в начале марта заработала «горячая линия» Общественной палаты Удмуртии по вывозу снега, а на этой неделе – «горячая линия» для граждан по переходу на цифровое вещание.
Александр Бречалов поручил держать работу с обращениями граждан на еженедельном контроле и обратил особое внимание глав муниципальных образований на то, что на обращения граждан необходимо реагировать максимально оперативно.
От первого лица
– Мы не быстро, но уверенно движемся к тому, чтобы на любое обращение граждан в социальных сетях качественно реагировать, но по–прежнему основной адрес, куда направляют все обращения, это Глава республики. Я поставил задачу сделать единый информационный ресурс, где будут рассматриваться запросы из всех каналов коммуникации.
Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики.
К слову
10–11 тысяч письменных обращений поступает в среднем каждый год
20 тысяч вопросов поступило от жителей по социальным сетям в 2018 году
Ижевск занимает 1 место по активности жителей,
Сарапул – 2 место,
Можга – 3 место
Завьяловский район – лидер среди районов по количеству официальных обращений и обращений в соцсетях
Фото Э. Карипов
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.