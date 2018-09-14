Торговля в цифровом измерении
11 сентября свою работу в мероприятиях форума начала делегация Удмуртской Республики под руководством Главы Удмуртии Александра Бречалова. У делегации насыщенный график встреч, переговоров, выступлений и подписаний соглашений о сотрудничестве. В первый день форума Александр Бречалов и постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте РФ – заместитель Председателя Правительства Михаил Хомич приняли участие в работе сессии «Трансграничная электронная торговля между Россией и Китаем в цифровом измерении».
В ходе дискуссии Глава Удмуртии рассказал, какие меры принимаются в регионе для развития экспортного направления, в том числе и с использованием электронных каналов торговли. Продукция из Удмуртии присутствует в 77 странах мира, причём наблюдается устойчивый рост несырьевого неэнергетического экспорта из республики.
По мнению Александра Бречалова, несмотря на то, что сегодня структура экспорта региона представлена в большей степени промышленными товарами, активное использование электронных каналов торговли позволит нашим производителям стать частью глобального мира. Именно поэтому в партнёрстве с Российским экспортным центром ведётся работа по разработке и реализации ряда мер государственной поддержки: субсидирование затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции; реализация нового проекта по финансированию аккаунтов на Alibaba. Ещё одним фактором роста может стать развитие приграничных складов в странах–импортёрах, что позволит сократить во много раз срок доставки товара до покупателя.
Глава Удмуртии подчеркнул, что удалось разработать конкретные инструменты для поддержки экспорта и в том числе через формат e–commerce. Проинвентаризированы потенциальные региональные экспортёры, планируется оплатить три золотых аккаунта и разработку электронного магазина на Alibaba, в дальнейшем перспективным компаниям будет предоставляться возможность бесплатно пользоваться этими ресурсами.
«Единое окно» для инвестиций
В рамках IV Восточного экономического форума председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов провёл рабочую встречу с Главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Стороны подписали соглашение, направленное на комплексное развитие экономики региона, эффективное проведение сезонных работ, а также реализацию в республике инвестиционных проектов.
Кроме того, стороны обсудили совместную реализацию пилотного проекта по созданию «Единого окна» для поддержки инвестиционных проектов в АПК региона. Проектный офис, создаваемый на базе Министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики при участии Россельхозбанка, позволит оперативно рассматривать заявки от сельхозпроизводителей на финансирование инвестиционных проектов.
– Россельхозбанк видит для себя большие возможности для развития на территории региона. Мы надеемся на укрепление взаимоотношений с Правительством Удмуртии в части реализации инвестиционных, экономических и социальных проектов. Уверены, что подписанное сегодня соглашение придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству, – отметил председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.
– Помимо того, что банк оказывает услуги для бизнеса, для предпринимателей Удмуртии, мы реализовали очень важный совместный проект – гастрономический фестиваль «Своё». Результаты превзошли все ожидания: 49 тысяч человек посетили площадки фестиваля за два дня. Вы знаете, что и Россия, и её субъекты большие усилия прилагают для увеличения потока туристов. Событийный, спортивный, этно, гастрономический туризм – это огромная ниша, в которой мы находимся ещё далеко–далеко от европейских стандартов. Поэтому то, что мы смогли сделать в этом направлении с Россельхозбанком, для нас это огромное подспорье. И я уверен, что тот уровень, на котором мы провели это мероприятие, он точно может конкурировать с подобными мероприятиями на мировом уровне. Это точка роста, и то, что Россельхозбанк выступил в нашем пилоте таким якорным партнёром – это очень важно, – прокомментировал Александр Бречалов.
По программе экспортного роста
11 сентября на полях Владивостокского экономического форума подписано четырёхстороннее соглашение между Российским экспортным центром, Удмуртской Республикой, Корпорацией развития Удмуртской Республики и Школой экспорта РЭЦ.
Документ подписали генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев и Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Цель соглашения – реализовать в регионе программу «Акселератор экспортного роста», которая направлена на создание условий для ведения успешной экспортной деятельности и повышения уровня информированности региональных предприятий о системных мерах государственной поддержки в области внешнеэкономической деятельности.
– Удмуртская Республика – наш партнёр по целому ряду проектов, её руководство уделяет большое внимание развитию экспорта. За первое полугодие этого года несырьевой неэнергетический экспорт республики составил 151,4 миллиона долларов, что на 93 процента больше показателей за аналогичный период прошлого года. Уверен, что благодаря программе акселерационной поддержки мы увеличим эти показатели, обеспечим комфортные условия для экспорта малых и средних компаний, – заявил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.
12 сентября в деловом графике Главы Удмуртии Александра Бречалова запланированы участие в пленарном заседании и сессии «Умный город: от теории к практике», а также рабочие встречи с президентом «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрием Слюсарем и заместителем министра строительства и ЖКХ России Андреем Чибисом.
Михаил Хомич во второй день работы форума участвует в сессии «Таланты 2035: вызовы и решения», встречается с генеральным секретарем Ассоциации развития международной торговли КНР и советником по экономическим вопросам, главой отдела экономики и торговли посольства Швеции.
Справка «УП»
Проведение Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский во Владивостоке в 2015 году учредил Президент России Владимир Путин. В этом году глава государства вновь принимает в нём участие. Среди задач форума – укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти.
На форуме проходят панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки и бизнес–диалоги, в том числе с ведущими странами–партнёрами в Азиатско–Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН (ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго–Восточной Азии).
На площадке форума организованы выставки – «Делай бизнес на Дальнем Востоке», «Добро пожаловать на Дальний Восток!», деловые зоны партнёров и студии информационных партнёров ВЭФ, фотовыставки экспонентов.
Подготовил Сергей БУЛАЕВ
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