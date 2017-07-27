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Владимиру Путину рассказали о проекте Удмуртии «Большой этнографический диктант»

21 июля
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Всероссийская культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоится 3 ноября 2017 года

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Представитель Удмуртии выступил на Совете по межнациональным отношениям России. Заседание Совета провел 20 июля в Йошкар-Оле президент России Владимир Путин. На Совете обсудили реализацию на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства национальной политики Удмуртской Республики, член правления Общества русской культуры Удмуртской Республики Максим Фефилов рассказал на Совете о Всероссийской культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант».

– Диктант вполне можно сделать традиционным, приурочив его ко Дню народного единства. В этом году планируем провести его 3 ноября, рассчитываем, что расширится география проекта. Участие соотечественников из-за рубежа в первой акции показало, что русский язык и интерес к культуре народов России могут объединить людей, где бы они ни находились, - сказал Максим Фефилов.

Опыт Удмуртии в межнациональной политике также отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Хлопонин.

– Можно выстроить достаточно качественную работу не только в больших городах, но и в сельских территориях. Я хотел бы привести пару примеров. Вот, например, в Удмуртской Республике при органах местного самоуправления создано 30 общественных координационных советов по межнациональным отношениям, - сообщил российский государственный деятель.

Фото: Пресс-служба Министерства национальной политики Удмуртской Республики

Справка:

Большой этнографический диктант впервые был проведен в 4 октября 2016 года. В акции приняли участие все регионы России, а также Турция, Израиль и Швейцария. 42 тыс. человек приняли участие в проекте очно и более 50 тыс. написали диктант онлайн. Акция позволила оценить уровень этнографической грамотности россиян, их знания о народах, проживающих в стране, а также привлечь внимание к этнографии.

Диктант организовали Федеральное агентство по делам национальностей, Институт этнологии и антропологии РАН, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, АНО "Ассамблея народов Удмуртии" при поддержке Общероссийской общественной организации "Ассоциация антропологов и этнологов" и Российской государственной библиотеки.

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