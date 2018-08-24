Разборчивый экстремал
Владимиру Васкевичу 24 года, он женат. Свою руку и сердце хотел предложить будущей супруге на воздушном шаре, но погода была нелётной, и Владимир попросил любимую девушку выйти за него замуж на… крыше высотного дома.
Экстремал? Пожалуй. Но экстремал разборчивый. В Национальной библиотеке Удмуртской Республики он провёл мастер–класс, во время которого объяснил слушателям, в основном слабовидящим и незрячим, как уменьшить риски, с которыми могут встретиться путешественники.
В том, что незрячему человеку путешествие, даже дальнее, под силу, Владимир Васкевич не сомневается: сам он с 17 лет объехал многие регионы нашей страны и около 20 стран. Путешествия невидящих людей обычно называют путешествиями в темноте. Но эта формулировка годится для тех, кто знает, что такое свет, для тех, кто когда–то видел. Перед Васкевичем темноты нет – просто ничего нет. Зато он тонко воспринимает запахи. В Екатеринбурге (Владимир в этом городе живёт) на станции метро, например, почувствовал, что минут пятнадцать назад здесь прошла его жена – у неё редкий аромат духов.
На взгляд Васкевича, многие города пахнут похоже, потому что в них используются одни и те же продукты, вещи. Но есть и особенности. Его любимый Петербург ассоциируется с влажным воздухом, Прага – с запахом ванили и трдельников – булочек в виде стакана с корицей (в этот «стакан» кладут клубнику, сливки), а Ижевск – с запахом зелени. В пяти местах в Ижевске он выходил из машины, и везде пахло травой.
В каждом путешествии много словесных впечатлений.
– В Питере, – вспоминаю, – о комнатном растении – цветке – сказали «цвет». Не сразу и поняла, о чём речь.
Владимир тут же подхватил эту тему:
– А я в Питере узнал, как там называют шаурму – шавермой.
Главное в путешествиях – общение с людьми, эмоции, которые получаешь от такого общения. В книге «Путешествие без границ» (она вышла в свет в Екатеринбурге в 2018 году) Владимир упомянул и чешскую тётушку, объяснившую им, русским путешественникам, как выехать в Берлин, и поляка, отозвавшегося на их «автостоп». Этот поляк с такой любовью рассказывал в пути о своей дочери и внучках, которые его заждались!
Что взять в путешествие
– Что надо взять в путешествие? – спросили Владимира в Ижевске.
– Паспорт и голову. А вещи… По–моему, Марк Твен сказал: «Те вещи, которые по–настоящему нужны, приходят к тебе сами».
– А деньги?
– Беру с собой и наличные, и безналичные. Сейчас есть устройство, которое определяет, какая у тебя купюра. Если фальшивая, то это устройство просто не назовёт номинал. И всё же в путешествии главное – доверие. В магазине, например, я не стану прибегать к помощи этого устройства, а просто спрошу у человека, который рядом, какая это купюра.
– Вы хорошо знаете английский язык?
– Плохо, но могу объясниться. Однажды друг мне сказал: «В общем–то, неплохо по–английски говоришь». А было так. За границей меня арестовали. За что? Я попросил одного человека, он чуть–чуть говорил по–русски, провести экскурсию. Нелегально, так как экскурсии там стоят очень дорого. Нас поймали, кричат что–то по–испански, пистолеты наставили. Я спокойно, с каменным лицом, поясняю, что это мой друг. Он вот такой темнокожий, но родные у него – из Челябинска. Что–то говорил и говорил, и нас отпустили. Вот тогда друг и похвалил мой английский.
Но английский язык помогает не везде. Во Франции при разговоре с полицейскими не помог.
– А что случилось там?
– В Париже захотелось побывать в Сен–Дени. Я знал этот район по роману Александра Дюма. Мог бы учесть, что это один из самых криминальных районов. Так нет! На остановке транспорта поговорил по телефону, вошёл в трамвай, и тут меня окружили, казалось бы, доброжелательные люди. Похлопали по руке: «Брат, садись». Пока я рассыпался в благодарностях, у меня телефончик «прибрали». Я хлоп по карману, а там пусто. Сам виноват: не надо было «светиться» – доставать телефон на остановке. Тем более что за день до этого было же «предупреждение»: мы увидели человека, у которого «айфон» висел на груди – на цепочке. Тогда подумали: «Вот дурак»! А тут я понял, почему телефон – на цепочке.
Думаю, что можно было определить, где находятся похитители. Пришёл в полицию, прошу: «Дайте мне вай–фай», а в ответ: «Напишите на французском языке, что вы хотите». На этом всё и закончилось.
– А какие происшествия произошли с вами в Германии?
– Там нам (а по Европе мы путешествовали втроём – зрячие Герман Наклоняев, Михаил Рязанов, тоже студенты, и я) не удалось поехать в Гамбург автостопом. Нагулявшись по Берлину, намеревались отправиться в Гамбург, но вот что не учли: как раз в этот вечер (а путешествовали по Европе мы в 2014 году) шёл полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором играла Германия. И на нас, стоявших у дороги, водители, проезжавшие мимо, смотрели как на ненормальных: «Не смотрите футбол? Не–ет, не возьмём».
Мы пошли пешком – по дороге, по которой идти нельзя. Стоило нам на 5 километров удалиться от прежнего места, как нас остановил полицейский, настойчиво предложил сесть в машину и отвёз на прежнее место. Так повторялось несколько раз. В конце концов полисмены решили нас оштрафовать. Поняв, что можем оказаться у них «в гостях» (денег на штраф у нас не было), я на ломаном английском языке спросил: «Как там играет Германия? Выигрывает?». Полисмен улыбнулся: «Натюрлих (Конечно. – Прим. ред.)». Говорю ему, что мы русские, с Уральских гор, собираемся добраться до Парижа. И тут полисмен замечает мою белую трость: «О, ты слепой?». Нас не оштрафовали, но снова отвезли обратно на нашу ненавистную стоянку.
Попутчиков нахожу заранее
– Сейчас вы ездите не автостопом, а с водителями–попутчиками?
– Автостоп – всё же более рискованное путешествие. При поездках по нашей стране заранее нахожу водителей–попутчиков с помощью сервиса БлаБлаКар, а жильё мне предоставляет сеть хостелов Like Hostel, которая в своё время начала развитие как раз в Удмуртии, у её истоков стоял Аяз Шабутдинов – предприниматель, которого теперь знают во всей России.
– Сбылась ли ваша мечта о паруснике?
– Сбылась. На озере Байкал обучился яхтингу.
– Какую работу выполняет незрячий человек на яхте?
– На яхте незрячий выполняет роль шкотового. Это тот, кто управляет верёвками (шкотами), а значит, и парусами. Капитан яхты, естественно, – человек зрячий. Он даёт команду. Невидящие люди выполняют те или иные функции.
– А на байдарках вы сплавлялись по Оби?
– Это была инклюзивная экспедиция. Тогда я задумался: почему никто из инвалидов никогда не просит о чём–либо другого инвалида. Наверное, просто не понимает, чем другой инвалид может ему помочь. Таня из нашей команды (у неё трудности с передвижением) не знала, о чём можно попросить слепого, а я не представлял, что может сделать для меня, скажем, Андрей, если он еле движется. Но однажды Таня попросила меня помочь ей дойти до лодки. Раза два мы упали, один раз долго искали костыли, но до лодки дошли! Для меня это было откровением: мы, люди с инвалидностью, тоже можем быть полезными друг другу.
– Какие ещё виды экстремального спорта вас привлекают?
– В августе хочу прыгнуть с парашютом, но для этого надо похудеть. Путешествие этому способствует.
– Сейчас ваш маршрут от Калининграда до…
– До Владивостока. А затем отправлюсь в обратный путь. Через два–три года планирую начать кругосветное путешествие.
Мнение
Умение не унывать восхищает
Татьяна ТЕНСИНА, директор Национальной библиотеки Удмуртской Республики:
– Первый незрячий человек, который меня поразил, – это Олег Колпащиков. Он потерял зрение уже в зрелом возрасте, тем не менее сумел найти себя. Мне запомнились его слова: «Я кайфую от своей слепоты». Признаюсь, тогда это меня шокировало.
Умение не унывать восхищает. Есть молодые здоровые люди, получившие всё от Бога и родителей, но напрасно растрачивающие свою жизнь. А человек, у которого проблем в жизни больше, чем у среднестатистического человека, наоборот, радуется каждому дню и находит такое дело, которое не каждому под силу. Вот и Владимир Васкевич из Екатеринбурга именно такой – неунывающий.
Люди с инвалидностью, проживающие в Ижевске, – достаточно реабилитированные. Когда я шла на встречу с Владимиром Васкевичем, обратила внимание на незрячую девушку с тросточкой. Поздоровавшись с девушкой, сказала, что иду в библиотеку и могу ей помочь. «Нет–нет, – возразила девушка. – Я сама дойду». И действительно, она сама пришла на встречу с незрячим гостем из Екатеринбурга. Хотя дорога тут у нас – не из лучших, с ямами.
Хочется пожелать Владимиру Васкевичу и другим людям с инвалидностью: пусть всё, что вы задумали, обязательно исполнится.
Фото из книги «Путешествие без границ»
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