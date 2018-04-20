От редактора. Сохранить историю, сохранить памятники 18 апреля мы отметили два связанных между собой праздника: Международный день охраны памятников и ист...

В Ижевске пройдет Библионочь 21 апреля все библиотеки будут работать допоздна (а некоторые и до утра): ежегодная акция «Библионочь...

Новые тактильные барельефы продолжают исследовать Сарапул на ощупь Имеющий большое культурное и социальное значение проект «Город на ощупь» продолжается в Сарапуле. ...