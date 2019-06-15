Динамичный рост
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Агентство стратегических инициатив представило Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России. Удмуртия заняла в нём 29-е место из 78 регионов. Республика смогла подняться сразу на 14 позиций – с 43 места по итогам прошлого года.
В топ-5 рейтинга вошли Москва, Республика Татарстан, Тюменская и Калужская области, Санкт-Петербург. Вместе с Удмуртией значительно улучшили свою инвестиционную привлекательность Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым, Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская, Ивановская и Новгородская области.
– Сегодня по целому ряду сервисов для бизнеса, по качеству наиболее востребованных административных процедур мы сравнялись и в некоторых случаях опережаем страны с сильными и давними предпринимательскими традициями. Растёт здоровое соперничество между регионами за предпринимателя, за инвестиции и проекты. Повысилась эффективность управленческих команд. Серьёзным стимулом для таких перемен стал Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ, – сказал Владимир Путин.
При оценке деятельности органов власти по улучшению бизнес-климата в регионах учитывались показатели по эффективности оказания госуслуг для бизнеса, работа институтов и механизмов для бизнеса, уровень инфраструктуры, уровень развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.
От слов к делу
Тема повышения инвестиционной привлекательности территорий прошла «красной нитью» во время всего форума, который проходил в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня. Удмуртия провела региональную сессию, на которой обсудили налоговую политику и возможности обеспечения баланса интересов бизнеса и власти в процессе привлечения прямых инвестиций.
Глава Удмуртии презентовал инвестиционный аудит, разработанный в партнёрстве с аудиторской сетью PricewaterhouseCoopers (PwC). Целью исследования стало создание работающего стратегического инструмента для развития региональной экономики. Как сообщает пресс-служба региона, перед Удмуртией стоит задача по удвоению собственных налоговых и неналоговых доходов к концу 2023 года.
– Генеральный трек, который нам задал PwC, это шесть традиционных для региона отраслей – общее машиностроение, автомобилестроение, металлообработка, пищевая промышленность, электрооборудование, молочное животноводство. И плюс шесть перспективных отраслей для развития в регионе – электроника, химическая промышленность, производство пластика, деревообработка, фармацевтика, производство мебели, – рассказал Глава Удмуртии.
Александр Бречалов подчеркнул, что Удмуртии невысокую стоимость ведения бизнеса обеспечивают территории опережающего развития – Сарапул и Глазов. В этих городах действуют специальные налоговые режимы для резидентов. Привлечь инвесторов в Удмуртию властям региона удалось и на самом форуме. Правительство Удмуртии подписало соглашение с агрохолдингом «КОМОС ГРУПП» и АО «Россельхозбанк» о реализации инвестпроекта по развитию Кезского сырзавода.
В период действия документа агрохолдинг переоснастит и модернизирует завод, что существенно нарастит объёмы производства продукции и расширит её ассортимент. Правительство Удмуртии обеспечит государственную поддержку, включая налоговые льготы и возмещение части затрат по очистным сооружениям. Банк окажет финансовую помощь проекту. Ориентировочная стоимость реализации проекта – более 2 млрд рублей.
Также инвестиционный контракт на срок до 2024 года подписан между Удмуртией и ОАО «МИЛКОМ». До этого времени предприятие обязано провести модернизацию действующего производства сыров на Кезском сырзаводе, а также создать дополнительные мощности и внедрить комплекс мероприятий по охране окружающей среды на производственных площадках «Ижмолоко», «Сарапул-молоко» и «Глазов-молоко».
Территория вложений
Привлечь иностранные инвестиции в Удмуртию поможет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Республика на безвозмездной основе получит доступ к использованию ресурсов портала Invest in Russia на четырёх языках. Об этом договорились на ПМЭФ Глава региона Александр Бречалов и заместитель гендиректора фонда Александр Малах.
Фонд будет содействовать в продвижении инвестиционного потенциала Удмуртии на международном уровне. К тому же поможет организовать переговоры между властями республики и иностранными инвесторами.
– РФПИ имеет уникальный опыт взаимодействия с иностранными инвесторами, привлекая их в синдикаты для осуществления самых разнообразных проектов. Фокус РФПИ на региональные проекты позволяет надеяться, что ряд проектов в Удмуртии, в том числе направленных на реализацию национальных программ, с помощью фонда найдут иностранного инвестора, – рассказал Александр Бречалов. По словам Александра Бречалова, сегодня прорабатывается возможность реализации четырёх инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 2 млрд рублей.
В качестве наиболее привлекательных направлений сотрудничества выделены проекты в области транспорта, молочного животноводства, нефтепереработки и обрабатывающих производств.
Как отметил гендиректор «Корпорации развития Удмуртии» Константин Сунцов, работа по улучшению инвестклимата ведётся непрерывно. К примеру, сейчас идёт процесс снижения сроков прохождения процедур для получения разрешения на строительство, и будут вестись процедуры по сокращению сроков технологического присоединения к инженерным сетям. Также сегодня в Удмуртии для инвесторов действуют налоговые льготы и преимущества. К примеру, земля под инвестпроекты предоставляется в аренду без проведения торгов.
Удмуртия на ПМЭФ:
• Правительство Удмуртии подписало 11 соглашений, направленных на развитие торгово-экономических отношений и привлечение инвестиций в республику.
• Удмуртия вошла в 30-ку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По сравнению с прошлым годом регион поднялся сразу на 14 позиций.
• В сессии «Малый бизнес в городской экономике» Александр Бречалов рассказал о важности поддержки малого и среднего предпринимательства для сокращения оттока населения из региона и трёх акселерационных программах.
• Власти Удмуртии подписали соглашение с крупнейшим интернет-магазином России Wildberries. Оно даст возможность производителям республики продвигать свои товары на российском и международном рынках.
• Корпорации развития Удмуртии и Пензенской области подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны готовы работать вместе для привлечения совместных инвестиций, реализации инвестиционных проектов и улучшения инвестиционного климата регионов.
• «Российский экспортный центр» поможет товарам, сделанным в Удмуртии, продаваться на китайских электронных торговых площадках. Правительство республики подписало с ним соглашение о размещении региональных экспортёров на внутристрановых маркетплейсах Китая.
• Глава Удмуртии обсудил перспективы сотрудничества с губернатором Пензенской области. Одним из направлений сотрудничества между регионами может стать участие предприятий Удмуртии в программе замены лифтового оборудования в МКД Пензенской области.
• Удмуртия стала партнёром фонда «Сколково». Правительство региона подписало соглашение с фондом, в рамках которого в Ижевске планируется создание Технопарка в сфере высоких технологий в формате государственно-частного партнёрства на базе неиспользуемого инженерного корпуса завода «Буммаш».
• Российский фонд прямых инвестиций поможет Удмуртии привлечь иностранных инвесторов. С компанией власти региона заключили соглашение.
• Подписано дополнение к Дорожной карте по развитию сотрудничества между АО «ТВЭЛ» и Правительством Удмуртии.
• Удмуртия и Владимирская область подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.
• С руководством компании Philips обсудили сотрудничество в сфере развития здравоохранения региона.
• Удмуртия и eBay поделились промежуточными итогами проекта «Регионы Экспорта». За время его реализации на витрины маркетплейса присоединились 17 компаний из республики.
• Глава Удмуртии выступил на сессии «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход».
• Удмуртия и «Росатом» будут сотрудничать в сфере модернизации централизованных систем водоснабжения и водоотведения в Глазове.
• Удмуртия, «КОМОС ГРУПП» и «Россельхозбанк» подписали соглашение, которое предусматривает модернизацию Кезского сырзавода.
• Удмуртия и «Милком» подписали специальный инвестиционный контракт.
• Вопросы консолидации электросетевого комплекса Удмуртии обсудили гендиректор «Россети» и глава региона.
• Банк «Северный морской путь» заключит муниципальный контракт с Ижевском на сумму 1 млрд рублей. Это один из пунктов соглашения, которое подписало руководство республики и банка.
• Производственный и научный потенциал региона представят местные компании: ООО «Уральская Медицинская Компания», АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», ООО «Корпорация «Аксион», Боксгласс, Центр Высоких Технологий.
• В работе форума в этом году приняло рекордное число участников – более 19 тыс. человек из 145 стран мира. Всего подписано 650 соглашений, не являющихся коммерческой тайной, на общую сумму 3,1 трлн рублей.
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