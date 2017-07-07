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Владимир Путин посетил ижевский завод "Купол"

27 июня
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Kupolday Владимир Путин посетил ижевский завод "Купол"

Владимир Путин сегодня, 27 июня, посетил ижевский электромеханический завод «Купол», передает kremlin.ru. На предприятии президент осмотрел образцы продукции военного назначения и инновационных экспортно ориентированных гражданских товаров.

Кроме того, глава государства общался с коллективом завода и поздравил работников с 60-летием предприятия.

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