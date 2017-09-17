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Владимир Путин отметил заслуги удмуртских специалистов

11 сентября
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3qgavj84yp9g p pxm6g q s500 Владимир Путин отметил заслуги удмуртских специалистов

Владимир Путин подписал Указ о присвоении почётного звания "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации" представителям топливно-энергетического комплекса. Среди них есть и жители Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Высокое звание присуждено начальнику отдела управления подготовки нефти и газа ОАО "Удмуртнефть" Ивану Усанову и начальнику службы Можгинского линейного производственного управления магистральных газопроводов (филиала ООО "Газпром трансгаз Чайковский") Нурфаилу Фасхутдинову.

Фото: delogazeta.ru

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