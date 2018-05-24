Заместитель начальника цеха Николай Гришин награждён орденом Почёта, слесарь механосборочных работ Александр Коробейников и оператор станков с программным управлением Александр Трепалин отмечены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Владимир Кузьминых и регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Владимир Рыжков удостоены медали "За заслуги в освоении космоса".
Монтажнику радиоэлектронной аппаратуры и приборов Нине Егоровой, заместителю директора - главному конструктору Рашиту Хасянову Президент присвоил почётное звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации".
Глава Удмуртии Александр Бречалов направил в адрес генерального директора АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" Геннадия Кудрявцева поздравительную телеграмму и поблагодарил трудовой коллектив за вклад в освоение космоса и развитие республики.
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