Президент Владимир Путин 12 июня, в День России, подписал Указ о присвоении почётного звания "Заслуженный врач Российской Федерации" профессору Ижевской государственной медицинской академии Евгению Никитину. Заведующей кафедрой этого же учебного заведения Наталье Поповой присвоено почётное звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации".
Как отмечено в Указе, высокие звания нашим землякам присвоены за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов направил в адрес награждённых поздравительную телеграмму и пожелал им новых успехов в работе, благополучия и здоровья.
Фото: Vnd12.ru
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