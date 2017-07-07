Главная » Общество » Владимир Путин наградил сотрудников Ижевской медицинской академии

Владимир Путин наградил сотрудников Ижевской медицинской академии

25 июня
0
1458024239 1449841294 9c96596b729dad82ac82fc6e2f5f7298 Владимир Путин наградил сотрудников Ижевской медицинской академии

Президент Владимир Путин 12 июня, в День России, подписал Указ о присвоении почётного звания "Заслуженный врач Российской Федерации" профессору Ижевской государственной медицинской академии Евгению Никитину. Заведующей кафедрой этого же учебного заведения Наталье Поповой присвоено почётное звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации".

Как отмечено в Указе, высокие звания нашим землякам присвоены за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов направил в адрес награждённых поздравительную телеграмму и пожелал им новых успехов в работе, благополучия и здоровья.

Фото: Vnd12.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Удмуртии на 6 июля прогнозируют ливни и усиление ветра
5 июля
В Глазове День семьи, любви и верности отметят авто и велопробегом
5 июля
Что такое целина?
4 июля
Нынешние бойцы студенческих отрядов скажут, что это их третий трудовой семестр. ...
Соглашение о сотрудничестве будет подписано между правительством Удмуртии и региональным филиалом Почты России
4 июля
Оно будет стимулировать развитие почтовой службы в республике...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо