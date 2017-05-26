Владимир Путин 19 мая подписал Указ о награждении профессора УдГУ Валея Кельмакова Почётной грамотой Президента Российской Федерации. Врио Главы Удмуртии Александр Бречалов направил в адрес награждённого поздравительную телеграмму. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
"Эта награда - знак признания руководителем государства Ваших заслуг в развитии науки, образования и многолетней добросовестной работы. Известный учёный, талантливый организатор учебного и воспитательного процесса, активный общественный деятель, Вы многие годы своей жизни занимаетесь подготовкой квалифицированных специалистов. Сегодня десятки Ваших учеников успешно работают в школах, колледжах, институтах, редакциях, своим трудом укрепляя социально-экономический потенциал нашей республики", - сказано в телеграмме.
Александр Бречалов пожелал профессору кафедры общего и финно-угорского языкознания Удмуртского университета здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в творчестве.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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