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Владимир Путин наградил профессора Удмуртского университета Валея Кельмакова

26 мая
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Врио Главы Удмуртии Александр Бречалов направил в адрес награждённого поздравительную телеграмму.

%d0%9a%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2222 Владимир Путин наградил профессора Удмуртского университета Валея Кельмакова

Владимир Путин 19 мая подписал Указ о награждении профессора УдГУ Валея Кельмакова Почётной грамотой Президента Российской Федерации. Врио Главы Удмуртии Александр Бречалов направил в адрес награждённого поздравительную телеграмму. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

"Эта награда - знак признания руководителем государства Ваших заслуг в развитии науки, образования и многолетней добросовестной работы. Известный учёный, талантливый организатор учебного и воспитательного процесса, активный общественный деятель, Вы многие годы своей жизни занимаетесь подготовкой квалифицированных специалистов. Сегодня десятки Ваших учеников успешно работают в школах, колледжах, институтах, редакциях, своим трудом укрепляя социально-экономический потенциал нашей республики", - сказано в телеграмме.

Александр Бречалов пожелал профессору кафедры общего и финно-угорского языкознания Удмуртского университета здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в творчестве.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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