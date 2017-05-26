Форум "Сделано в Удмуртии" собрал более 1200 участников ...

100 млн. рублей выделят из бюджета Удмуртии на ремонт коммунальных сетей ...

Врио Главы Удмуртии с рабочим визитом побывал в Можге и Можгинском районе....