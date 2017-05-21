Вчера на 66-м году жизни ушел из жизни первый Президент Удмуртской Республики. Свои соболезнования родным и близким Александра Волкова выразил Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев.
Спикер парламента отметил, что многие депутаты считают Александра Волкова, человека, который стоял у истоков образования Государственного Совета, своим наставником.
«Мы многому научились у Александра Александровича. Учились умению дать слово и сдержать его. Умению найти общий язык в любой аудитории. Умению выслушать мнение других людей, с уважением относиться к оппонентам», - сказал Владимир Невоструев.
Уроженец города Брянска, Александр Волков связал свою жизнь с Удмуртией более четырех с половиной десятилетий назад. Совсем юным молодым специалистом-строителем он приехал в Глазов и, благодаря своему труду, организаторским способностям, умению подбирать соратников в решении крупных задач, стал для республики поистине ключевой фигурой.
Александр Волков был первым Председателем Государственного Совета, первым и единственным Президентом Удмуртии. Под его председательством Государственный Совет первого созыва сыграл важную роль в становлении государственности Удмуртии в обретении ею своего лица и своего места в составе Российской Федерации.
В известном смысле это целая эпоха, которая вместила в себя тяжелые 90-е, во многом переменчивые нулевые и современный период, когда под руководством Президента Удмуртия уверенно набрала высокие темпы развития, выдвинувшись по целому ряду ключевых показателей в число лидеров по России.
Почти за два десятилетия работы руководителем республики Александр Волков внес значимый вклад в развитие Удмуртии. Доказательство тому - свыше 700 объектов социальной сферы, которыми гордятся жители республики. Благодаря его четкой и уверенной политике Удмуртия стабильно занимает высокие позиции в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости, наиболее показательному индикатору качества жизни населения.
В феврале 2014 года Александр Волков стал представителем Государственного Совета Удмуртии и в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В верхней палате федерального парламента он работал заместителем председателя Комитета по науке, образованию и культуре, постоянно взаимодействуя с депутатами республиканского парламента, помогал решать важнейшие для региона вопросы.
В 2017 году Александр Волков зарегистрировался для участия во внутрипартийном предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Государственный Совет республики шестого созыва.
Депутаты Госсовета выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Волкова.
Фото: Пресс-служба Госсовета УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.