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Владимир Невоструев выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной первого Президента Удмуртии Александра Волкова

21 мая
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Вчера на 66-м году жизни ушел из жизни первый Президент Удмуртской Республики.

06 Владимир Невоструев выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной первого Президента Удмуртии Александра Волкова

Вчера на 66-м году жизни ушел из жизни первый Президент Удмуртской Республики. Свои соболезнования родным и близким Александра Волкова выразил Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев.

Спикер парламента отметил, что многие депутаты считают Александра Волкова, человека, который стоял у истоков образования Государственного Совета, своим наставником.

«Мы многому научились у Александра Александровича. Учились умению дать слово и сдержать его. Умению найти общий язык в любой аудитории. Умению выслушать мнение других людей, с уважением относиться к оппонентам», - сказал Владимир Невоструев.

Уроженец города Брянска, Александр Волков связал свою жизнь с Удмуртией более четырех с половиной десятилетий назад. Совсем юным молодым специалистом-строителем он приехал в Глазов и, благодаря своему труду, организаторским способностям, умению подбирать соратников в решении крупных задач, стал для республики поистине ключевой фигурой.

Александр Волков был первым Председателем Государственного Совета, первым и единственным Президентом Удмуртии. Под его председательством Государственный Совет первого созыва сыграл важную роль в становлении государственности Удмуртии в обретении ею своего лица и своего места в составе Российской Федерации.

В известном смысле это целая эпоха, которая вместила в себя тяжелые 90-е, во многом переменчивые нулевые и современный период, когда под руководством Президента Удмуртия уверенно набрала высокие темпы развития, выдвинувшись по целому ряду ключевых показателей в число лидеров по России.

Почти за два десятилетия работы руководителем республики Александр Волков внес значимый вклад в развитие Удмуртии. Доказательство тому - свыше 700 объектов социальной сферы, которыми гордятся жители республики. Благодаря его четкой и уверенной политике Удмуртия стабильно занимает высокие позиции в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости, наиболее показательному индикатору качества жизни населения.

В феврале 2014 года Александр Волков стал представителем Государственного Совета Удмуртии и в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В верхней палате федерального парламента он работал заместителем председателя Комитета по науке, образованию и культуре, постоянно взаимодействуя с депутатами республиканского парламента, помогал решать важнейшие для региона вопросы.

В 2017 году Александр Волков зарегистрировался для участия во внутрипартийном предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Государственный Совет республики шестого созыва.

Депутаты Госсовета выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Волкова.

Фото: Пресс-служба Госсовета УР

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