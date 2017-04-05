Главная » Владимир Невоструев прокомментировал назначение нового врио Главы Удмуртии

Владимир Невоструев прокомментировал назначение нового врио Главы Удмуртии

4 апреля
0
8e22d8f9825268ecdadc5a8af3f7fa18 Владимир Невоструев прокомментировал назначение нового врио Главы Удмуртии

Председатель Государственного Совета республики Владимир Невоструев прокомментировал назначение врио Главы Удмуртской Республики.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович (Путин) знает людей, кадры больше. Человек, наверное, подготовленный, готовый сегодня работать. Будем помогать, - сказал Владимир Невоструев. - От нового руководителя хотелось бы, прежде всего, ждать, чтобы республика созидала, строились новые социальные объекты, развивалась экономика, сельское хозяйство. Самое главное, чтобы был экономический рост. Никто один вопрос не решает, для этого, наверное, будет работать команда. Без команды никакой руководитель не сможет решать вопросы экономики и вопросы социального развития. Поэтому только вместе с командой можно решить любой вопрос», - приводит слова Председателя Госсовета Удмуртии пресс-служба республиканского парламента.

Напомним, сегодня, 4 апреля, Глава государства принял решение об отрешении от должности главы республики Александра Соловьева в связи с утратой доверия.

Сегодня же Владимир Путин предложил Александру Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо