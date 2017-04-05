Председатель Государственного Совета республики Владимир Невоструев прокомментировал назначение врио Главы Удмуртской Республики.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович (Путин) знает людей, кадры больше. Человек, наверное, подготовленный, готовый сегодня работать. Будем помогать, - сказал Владимир Невоструев. - От нового руководителя хотелось бы, прежде всего, ждать, чтобы республика созидала, строились новые социальные объекты, развивалась экономика, сельское хозяйство. Самое главное, чтобы был экономический рост. Никто один вопрос не решает, для этого, наверное, будет работать команда. Без команды никакой руководитель не сможет решать вопросы экономики и вопросы социального развития. Поэтому только вместе с командой можно решить любой вопрос», - приводит слова Председателя Госсовета Удмуртии пресс-служба республиканского парламента.
Напомним, сегодня, 4 апреля, Глава государства принял решение об отрешении от должности главы республики Александра Соловьева в связи с утратой доверия.
Сегодня же Владимир Путин предложил Александру Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.
Фото: kremlin.ru
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