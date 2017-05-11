В дискуссии на тему «АПК и развитие села» помимо Владимира Невоструева приняли участие:
Хохряков Анатолий, генеральный директор, Акционерное общество «Восход».
Крылов Георгий, директор, Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики «Рыбхоз «Пихтовка».
Любимов Александр, ректор ИжГСХА.
Секретарь регионального отделения Партии одной из главных проблем отрасли назвал кадровый голод. По мнению Владимира Невоструева, нужно для решения данного вопроса больше внимания уделять подготовке специалистов в колледжах и техникумах.
– Мы немного увлеклись, наверное, высшим образованием. Технических специалистов сегодня на селе не хватает. Это и зоотехников, и ветеринаров, и агрономов, - сказал он.
Следующий важный момент, по словам Владимира Невоструева, кормовая база. Здесь нужно уделить большее внимание тем сортам и культурам, которые больше бы давали эффективности именно в производстве молока и мяса. Нужно вводить в оборот новые сорта, новые культуры. И здесь немалую роль могут сыграть такие вузы, как ИжГСХА и Глазовский колледж.
– В первую очередь нужно открыть обучение зоотехников и ветеринаров именно в Глазовском колледже. Пусть это будет филиал ИжГСХА, нужно дать возможность обучать специалистов для АПК. Второе, если мы говорим о растениеводстве, нужно изучить опыт ведущих стран. В Голландии на тысяче гектаров выращивают тысячу коров. При этом поголовье полностью обеспечено полноценными кормами. А мы при 5-6 тысячах гектаров земли не можем обеспечить такое же поголовье кормами. Поэтому надо подобрать те сорта, которые надо возделывать, - добавил Владимир Невоструев.
Он также отметил, что за последние годы сделано очень много в плане внедрения новых сортов.
Ректор ИжГСХА Александр Любимов добавил, что возглавляемый им вуз готовит весь спектр необходимых селу кадров.
– Но остается проблема достойной заработной платы специалистов, которая необходима особенно для молодых семей. При этом соответствующие программы господдержки пока слабы, - отметил он.
Александр Любимов также напомнил о программе строительства жилья для молодых специалистов. Она, по его словам, есть, но результата пока ощутимого нет. Домов для молодых специалистов на селе строится в рамках программы очень мало.
Ректор ИжГСХА также заметил, что программа производства в регионе миллиона тонн зерна не должна уйти в прошлое. В России молока не достаточно и Удмуртия может занять незаполненные ниши рынка.
Участники дебатов обратили внимание на необходимость более масштабного финансирования отрасли, важность дешевого кредита и иных форм государственной поддержки села.
Далее Владимир Невоструев принял участие в дискуссии по проблемам здравоохранения. Вместе с ним тему обсудили:
Бездетко Георгий, заведующий отделением, Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Стоматологическая поликлиника № 2 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики« - врач-стоматолог-ортопед в отделении ортопедической стоматологии.
Сученкова Ирина, главный врач, Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская клиническая поликлиника № 8 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».
Майкова Вера, главный врач, Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Алнашская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».
Митрюкова Ирина, председатель Совета депутатов муниципального образования «Увинский район».
Михайлова Надежда, главный врач, Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».
Парфирова Марина, главный врач, Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Воткинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».
Халитов Фарит, председатель правления кооператива, Сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Авангард».
Владимир Невоструев отметил, что здравоохранение на селе – это больная тема.
– Прошли преобразования. Это и оптимизация, и уменьшение финансирования – все это, конечно, сказалось на сельском населении как, впрочем, и на городском. Надо, наверное, возобновлять практику доктора, который знал бы все проблемы того или иного человека. У которого была бы картотека. По его направлению приходили бы уже в лечебные учреждения. У нас эта тема пока не разделена. Человек заболел и идет в поликлинику. Направлять же его туда должен участковый врач. Доступность к первичному здравоохранению тоже надо как-то улучшить, - сказал Владимир Невоструев.
В ходе обсуждения темы вновь всплыла проблема подготовки и удержания кадров. Также участники дебатов говорили о низкой эффективности здравоохранения, отсутствии достаточного финансирования, демографии и многом другом.
– Считаю, что «Единая Россия» - это сегодня партия, которая готова отвечать вопросы, которые возникают у наших избирателей, готова решать их и в будущем, - подвел итоги дискуссии Владимир Невоструев.
Напомним, что 28 мая жители Удмуртской Республики, воспользовавшись возможностью Предварительного голосования, определят кандидатов от партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты кандидатами на выборы в республиканский парламент 10 сентября.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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