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Владимир Невоструев: Необходимо вовлечь как можно больше людей в благоустройство дворов

24 июля
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Сегодня в Краснодаре прошёл форум «Единой России» «Городская среда», где обсудили вопросы реализации программы благоустройства.

Img 3007 Владимир Невоструев: Необходимо вовлечь как можно больше людей в благоустройство дворов

Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, принявший участие в масштабном мероприятии отметил важность участия населения в реализации проекта.

«В эту программу включились жители всей нашей страны. Каждый предлагает свои предложения, что-то новое в своих проектах. Мне лично понравился «Комфортный двор» - это дворовые территории, в которых сегодня ведётся большая работа. Понятно, что и до этого жители, где более ответственные, они разбивали цветники, обустраивали территории.

Сейчас благодаря этому партийному проекту появилась возможность ещё больше улучшить дворовые территории - заасфальтировать, организовать спортивные площадки. Необходимо вовлечь как можно больше людей в благоустройство дворов. Я считаю, что у нас в республике правильное было принято решение, когда мы проводили День города, вначале организовали День двора, потом - День района, и потом уже День города. Это позволило жителям дворов узнать друг друга и совместно проводить мероприятия», - сказал Владимир Невоструев.

«Другое направление – это «Парки малых городов». Это тоже городская среда, которую надо облагораживать. То, что сегодня делается в благоустройстве этих территорий совместными усилиями очень правильно. Считаю, что этот форум дал толчок и понимание того, что мы на правильном пути, что надо в этом направлении двигаться, проектировать, говорить нашим избирателям, жителям нашей республики и страны, что надо включаться в эту работу, чтобы наши дворы, парки стали комфортнее и удобнее.

Проекты в Удмуртии, несомненно, будут продолжены. Это должно быть все планово. В течение пяти лет, думаю, что вся территория города Ижевска, малых городов республики, должна быть благоустроена. И не только это. У нас есть и в районных центрах парки, они тоже должны быть облагорожены. Но в этом, несомненно, ещё раз хочу подчеркнуть, должны принять участие жители нашей республики», - отметил Владимир Невоструев.

Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

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