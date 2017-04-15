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Владимир Невоструев: Начать экономить надо с себя

15 апреля
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%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9 %d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%be%d0%ba4 Владимир Невоструев: Начать экономить надо с себя

Для депутатов нового шестого созыва Государственного Совета Удмуртии нагрудные знаки будут изготовлены из медно-никелевого сплава, а удостоверения из искусственной кожи. Такую инициативу Председателя Государственного Совета Владимира Невоструева поддержал Президиум республиканского парламента.

Раньше депутатский значок изготавливался из серебра с золотым покрытием, а удостоверение было обтянуто натуральной кожей. Изготовление депутатских атрибутов без применения драгоценных металлов станет примерно в 10 раз дешевле.

Принятое решение направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств. Такую задачу перед регионами ставит Президент России Владимир Путин.

Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев отметил, что «начать экономить надо с себя».

«Шиковать нам не к чему. Показывать свой депутатской статус можно и без серебра и золота. Внешний вид значка не изменится, но экономия будет существенной – порядка 400 тысяч рублей», - прокомментировал принятое решение Владимир Невоструев.

Утвержденный Президиумом республиканского парламента проект постановления Государственного Совета депутаты рассмотрят на ближайшей сессии 25 апреля.

Пресс-служба Госсовета УР

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