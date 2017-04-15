Для депутатов нового шестого созыва Государственного Совета Удмуртии нагрудные знаки будут изготовлены из медно-никелевого сплава, а удостоверения из искусственной кожи. Такую инициативу Председателя Государственного Совета Владимира Невоструева поддержал Президиум республиканского парламента.
Раньше депутатский значок изготавливался из серебра с золотым покрытием, а удостоверение было обтянуто натуральной кожей. Изготовление депутатских атрибутов без применения драгоценных металлов станет примерно в 10 раз дешевле.
Принятое решение направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств. Такую задачу перед регионами ставит Президент России Владимир Путин.
Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев отметил, что «начать экономить надо с себя».
«Шиковать нам не к чему. Показывать свой депутатской статус можно и без серебра и золота. Внешний вид значка не изменится, но экономия будет существенной – порядка 400 тысяч рублей», - прокомментировал принятое решение Владимир Невоструев.
Утвержденный Президиумом республиканского парламента проект постановления Государственного Совета депутаты рассмотрят на ближайшей сессии 25 апреля.
Пресс-служба Госсовета УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.