28 мая пройдет предварительное голосование, организованное Всероссийской политической партией «Единая Россия». Это голосование, в котором определяются достойные кандидаты от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы депутатов Государственного Совета Удмуртии VI созыва.
О том, как идет подготовка к праймериз, об участниках предварительных выборов, сегодня рассказали Владимир Невоструев, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Госсовета Удмуртской Республики, и Андрей Макаров, руководитель Регионального исполкома партии «Единая Россия».
Участки и бюллетени
– Впервые отбор кандидатов в депутаты в Госсовет проходит по такой системе. - рассказывает Владимир Невоструев. - На самом деле активность людей в принятии решения по отбору кандидатов очень большая, у каждого есть интерес, кто в ближайшее время будет представлять его интересы в госсовете.
Сегодня 266 человек будут участвовать в праймериз (первоначально было зарегистрировано 294 участника, некоторые из них отказались от участия по собственному желанию, написав заявления. - Прим. ред.). Из этого числа будут отбраны кандидаты одномандатники, это те люди, которые займут первые места в списках.
К предварительному голосованию в Удмуртской Республике подготовлен 241 участок, во все участки развезены бюллетени, всего их 359 тысяч.
Любой желающий 28 мая может прийти на избирательный участок и отдать голос за того или иного кандидата или за нескольких кандидатов, так как голование рейтинговое.
Чтобы найти свой участок, нужно зайти на официальном сайте партии «Единая Россия» в раздел «Предварительное голосование» и найти свой избирательный участок. Он у многих не будет совпадать с привычным местом голосования, так как мы открываем 20% избирательных участков.
– На избирательные участки надо приходить с паспортом. Наверное, будут небольшие неудобства, когда много придет людей, надо у каждого заполнить паспортные данные, предварительно подготовленных списков нет, все будет делаться на избирательном участке. В список будут внесены только те граждане, которые в этот день придут на голосование. Я заранее прошу извинения за некоторые неудобства, - отмечает, анализируя опыт прошлого года, Владимир Невоструев. - Я приглашаю жителей республики прийти 28 мая и отдать голоса за самых лучших кандидатов, кто понравится, кто сможет решать те проблемы, которые есть и могут возникнуть.
Наблюдатели и подведение итогов
У каждого кандидата предварительного голосования есть возможность выставить своих наблюдателей. Такие пожелания у кандидатов есть, и 213 наблюдателей будут присутствовать на избирательных участках. Кроме того на участках будут наблюдать за ходом голосования члены оргкомитета, на плечи которых легла подготовка в предварительному голосованию.
– Участки будут открыты с 8.00 до 20.00. С избирательных участков все данные будут направляться в местные отделения партии «Единая Россия», а затем они будут направляться в региональное отделение партии, - рассказывает о предварительном голосовании Владимир Невоструев. - Рассчитываем, что к 2 часам ночи итоги, возможно, по каждому участку будут. А в целом подведение итогов по праймериз состоится 30 мая. Соберем оргкомитет, внимательно рассмотрим все материалы и жалобы, если они будут. Хотелось бы, чтобы все проходило достойно. Чтобы люди приходили с хорошим настроением. Всех приглашаю на предварительное голосование.
Андрей Макаров пояснил, что 28 мая на базе Общественной приемной партии «Единая Россия» будет работать ситуационный центр.
Он также пояснил, что юридически выверенное решение, которое пойдет в избирательную комиссию субъекта, состоится на конференции. Никаких утвержденных списков кандидатов на данный момент не существует. Список будет сформирован по итогам праймериз. Предстоит определить 153 кандидата по территориальной группе и 30 кандидатов-одномандатников.
Сегодня конкурс среди кандидатов составляет от 5 до 9 человек на место.
В прошлом году в предварительном голосовании приняли участие было 105 тысяч человек, или 8,81%. Ожидается, что и нынче на участки придет не меньше народу. Как правило, более активны в голосовании селяне.
Открытость для избирателей
Пока другие партии не проводят предварительного голосования. Это дело добровольное. Процедура предварительного голосования стала отличительной чертой партии «Единая Россия». Она свидетельствует об открытости Партии для избирателей, для общества в целом. Партия ведет активный диалог с обществом во всех возможных формах, на всех стадиях политического процесса. В ходе Предварительного голосования будут заложены основы для уверенной победы Партии на региональных и местных выборах в сентябре этого года.
28 мая жители Удмуртской Республики, воспользовавшись возможностью Предварительного голосования, определят кандидатов от партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты кандидатами на выборы в республиканский парламент 10 сентября.
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