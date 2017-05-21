Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев поделился воспоминаниями о совместной работе с первым президентом Удмуртии Александром Александровичем Волковым.
«Это было примерно в середине 2000-х годов. Я работал тогда заместителем Председателя Правительства. Вместе с Президентом республики Александром Александровичем Волковым с рабочим визитом поехали в Юкаменский район. Объездили много предприятий, посмотрели новые строящиеся объекты: школу, дом культуры.
Проезжаем село Ёжево. Там стояло красивое здание церкви, которое использовалось под дом культуры. Мы его уже проехали. Александр Александрович спрашивает: «А что это за здание?» Я объяснил, что это бывшая церковь, сейчас там сельский дом культуры. Он говорит: «Давайте вернёмся». Вернулись, зашли внутрь, посмотрели и тогда он принял решение восстановить храм. И эта была первая восстановленная церковь в Юкаменском районе. До этого не было ни одной рабочей. Сейчас храм Двенадцати Апостолов гордость и краса села Ёжево.
А ведь Александра Александровича никто не просил – он сам принял такое решение и церковь была восстановлена. Тогда я чётко подметил, что это человек полный глубокой веры и духовной силы. Он думал не только о развитии производства, социальной сферы, но и посвятил себя укреплению в обществе духовно-нравственных ценностей», - рассказал Владимир Невоструев.
Фото: izhlife.ru
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