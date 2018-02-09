Владимира Александровича Байметова в нашей республике знают многие. Он не только общественник, но и педагог, учёный. Большую часть своей жизни проработал в Удмуртском университете. Начинал с должности преподавателя кафедры психологии, а затем стал деканом факультета журналистики. В наши дни Владимир Байметов - ректор Института развития образования, член Общественной палаты России от Удмуртии. Как ему удаётся совмещать в себе столько граней, узнавал Энвиль Касимов.
О детстве
Энвиль Касимов: Кофе часто пьёшь?
Владимир Байметов: По настроению. У меня дома есть кофейная чашечка на 600 мл. Я пью из неё с утра и тем самым обеспечиваю дневную норму. Но бывает, что приходишь на работу, а там девушки-секретари так искренне предлагают кофе, что отказаться невозможно.
Э.К.: Ты из простой крестьянской семьи?
В.Б.: Не совсем крестьянской. Во время войны отец остался сиротой. Его взял в свою семью молодой разведчик, вернувшийся с фронта. Он был учителем в школе, а затем директором. Отец рос в интеллигентной среде. Но при этом крестьянский труд всегда присутствовал, живя в деревне от него никуда не денешься.
Э.К.: Твоё первое воспоминание из детства?
В.Б.: Помню, как родители брали отпуск на всё лето, и мы месяц жили у бабушки в деревне Ярского района, а затем отправлялись на месяц к другой бабушке в деревню Кукморского района Татарстана. Так я познакомился со всеми прелестями сельской жизни.
Национальный вопрос
Э.К.: Говорят, что ты бесермянин.
В.Б.: Нет. Я удмурт. Правда, метис - папа южный удмурт, мама - северная удмуртка.
Э.К.: Что для тебя значит удмуртская культура?
В.Б.: Она впитана с молоком матери. Как мне рассказывают родители, в три года я разговаривал только на удмуртском языке, поскольку воспитывался в деревнях то у одной бабушки, то у другой.
Э.К.: Значит, русский язык для тебя второй?
В.Б.: По факту да. Но в итоге получилось всё по-другому. Папа с мамой (оба преподаватели удмуртского языка) решили в первую очередь выучить меня русскому, считая, что это повысит мою конкурентоспособность и возможность получения образования. В чём-то они были правы. Но сейчас мне не хватает знаний родного языка, приходится самостоятельно подтягивать.
Э. К.: Вернётся ли удмуртский язык на свои позиции?
В.Б.: Молодое поколение удмуртов озадачилось этой проблемой. Они хотят, чтобы их дети говорили на родном языке. Мы видим, что конкурс в детские сады и школы, где есть систематическое преподавание удмуртского, растёт. Увеличилось и число желающих учиться на языковых курсах.
Нам долго внушали, что мы единый советский народ. И даже графу «национальность» убрали из паспорта. Возник термин «парадокс этничности», когда в эпоху цивилизации стираются грани. В какой город или деревню ни приедешь, везде пьют кока-колу и жуют «Орбит». И тогда у человека возникает желание самоопределиться, узнать свои корни.
Учитель – творец
Э.К.: Ты долгое время работаешь в системе образования. Твоё мнение о советском образовании?
В.Б.: Каждая система преподавания соответствует своему времени. Однажды мне рассказывали историю: в Москве в Министерстве образования сидел чиновник, который в определённый день звонил во все школы страны и спрашивал сотрудников: «Что сегодня изучают ученики 5-го класса на уроке географии?». Все должны были в одно время изучать одну тему по одним и тем же учебникам. Но по своим педагогам помню, что такая стандартизация не мешала их самовыражению и творчеству.
Э.К.: Учитель – это творческая профессия?
В.Б.: Безусловно. Каждая педагогическая ситуация уникальна. На её развитие влияет всё: и погода, и настроение, и возраст. В каждой ситуации учителю надо действовать творчески, не применять шаблоны.
Э.К.: В одной из бесед тобой была высказана мысль о том, что советская система образования помогла выиграть Великую Отечественную войну.
В.Б.: Этот тезис принадлежит Ольге Юрьевне Васильевой, министру образования и науки РФ. Есть исследователи, которые подтверждают эту идею. Коммунизм по-своему замаху должен был стать глобальным, и все бы жили в братском обществе. Но обратной стороной этой задумки оказался космополитизм и, как следствие, отсутствие патриотизма в воспитании. В 1931 году это поняли и стали заниматься патриотическим воспитанием в школах. Люди, которые учились в то время в школах, в 1941 году взяли оружие и встали на защиту своей Родины.
Где родился, там и пригодился
Э.К.: Как отдыхаешь?
В. Б.: Читаю, смотрю телевизор, встречаюсь с друзьями. Я не любитель активного спорта.
Э.К.: Твои любимые места в Удмуртии?
В.Б.: Нет определённых мест. Мне нравится вся Удмуртия в любое время года. У нас очень красивые пейзажи. Восхищают наши реки, такой вид открывается! Люблю приезжать в деревни, где провёл своё детство. У меня жизнь складывается по такому принципу: где родился, там и пригодился.
Э.К.: Что покажешь приезжим друзьям в Удмуртии?
В.Б.: Обязательно повезу их в Лудорвай, всем нравится это место. В Ижевске сходим в Свято-Михайловский собор. Да и вообще, сейчас стало приятно просто пройтись по Ижевску. И в музеях очень интересно. Рекомендую съездить в Воткинск в музей Петра Ильича Чайковского. Сейчас он сделал мощный шаг вперёд. Мне нравятся их театрализованные экскурсии. Сарапул необычайно преобразился, стал похож на Европу с чудесной набережной, чистым пляжем и катерами.
Общественник и общество
Э.К.: На мой взгляд, термин «журналистика» потерял своё значение в современном обществе. Ты согласен?
В.Б.: В основе этого понятия всё равно будет лежать умение работать с текстом, выражать свои мысли; понимать, что хочет сказать другой человек, и доносить его мысль до аудитории.
Есть большое число журналистов, одинаково успешных и на радио, и на телевидении, и в печати. Узкоспециализированный специалист, который даёт либо хорошую картинку, либо хороший голос, как правило, плохо владеет словом.
Сейчас ведутся споры: журналистика – это факт или «журналистика – это мнение? В своё время учили первому варианту, но фактов сейчас полно в Интернете. Считаю, что мнение должно превалировать, но точек зрения должно быть много и разных.
Э.К.: Перейдём к твоей работе в Общественной палате. Там необходимо слушать другие мнения, даже если ты с ними в корне не согласен. Тебе сложно это даётся?
В.Б.: Нет, меня этому учили, поскольку по образованию я психолог. Когда-то я лично участвовал в выборных кампаниях. У меня был такой слоган: «Понимать людей – моя профессия». Психолог не принимает в отношении человека понятия «хорошо» и «плохо». Он изучает проблему без оценок.
Э.К.: С какими интересными людьми ты познакомился благодаря работе в Общественной палате?
В.Б.: Как-то на заседании я сидел рядом с Владимиром Алекно – это знаменитый волейбольный тренер, который сделал нашу сборную чемпионом Олимпийским игр.
Общался с Владимиром Хотиненко, известным кинорежиссёром и очень интересным человеком. Я вхожу в комиссию по развитию информационного сообщества и СМИ, которую возглавляет Евгений Примаков. Недавно прошла неформальная встреча в Доме литераторов с Дианой Гурцкой. Общаться с такими людьми – огромный плюс. Появляются детали, которые меняют мнение о человеке.
Э.К.: Спасибо за общение, успехов в работе!
В.Б.: И тебе спасибо за интересную беседу.
Факты:
Родился 25 апреля 1965 года в посёлке Яр Ярского района.
После окончания средней школы поступил на факультет психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
После защиты кандидатской диссертации в 1991 году вернулся в Удмуртию. С 1991 по 1993 год проходил службу на должностях начальствующего состава МВД УР.
В 1993 году начал работу в Удмуртском государственном университете старшим преподавателем, заведующим кафедрой психологии, с 1994 по 2002 год – проректором по учебной работе, с 2006 по 2015 год возглавлял факультет журналистики.
С 2015 года ректор АОУ ДПО УР «Институт развития образования». Активно взаимодействует с национальным движением, принимает участие в мероприятиях Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», молодёжной организации «Шунды».
Автор более 40 научных и методических работ, подготовил двух кандидатов наук (педагогическая психология). Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики, заслуженный журналист Удмуртской Республики.
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